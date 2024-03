A lo largo de buena parte del año 2023, la Administración del Seguro Social (SSA) se encontró en medio de una polémica debido a una medida controvertida que provocó un fuerte rechazo por parte de los beneficiarios. Esto sucedió después de que la agencia emitiera un comunicado instando a los adultos mayores a reembolsar el dinero por los pagos excesivos que fueron realizados erróneamente por la propia administración. Como resultado, la SSA enfrentó una avalancha de críticas debido a un error generalizado que afectó a todo el país y a quienes reciben su pensión mensual.

Como bien sabes, la SSA es la entidad encargada de velar por los fondos que todo beneficiario recibe una vez pase al retiro. Y si bien los aportes que realiza hacia todo pensionista está fríamente calculado a través de una serie de requisitos, el proceso suele tener fallas y equivocaciones. Tal y como sucedió a mediados de 2023.

Resulta que, durante parte del año pasado, la agencia distribuyó erróneamente montos de varios dólares hacia los pensionistas de manera equívoca. Tal hecho generó una oleada de críticas contra la entidad y, en ocasiones, hasta quejas contra la misma SSA.

Sin embargo, por más que se trate de un error, la entidad debe recuperar todos los beneficios que fueron entregados en excesos. Y a pesar de que las formas de solicitar ese dinero fueron pedidas de forma equivocadas, un desbalance de esa magnitud afectaría a los futuros aportantes que pasen al retiro.

Ante tal panorama, el ente regulador de pensiones empleará una forma de cobrar los aportes que fueron emitidos erróneamente a través de una medida peculiar y que busca recuperar los fondos: un descuento de 10 dólares por cada 100 del beneficio mensual.

SSA: ¿CÓMO SERÁ EL DESCUENTO DE 10$ POR CADA 100 DÓLARES DE PENSIÓN?

Si bien la SSA planea emitir un descuento de 10 dólares por cada 100, debemos recordar que hasta hace unos meses la agencia estuvo ejerciendo la interceptación del total del beneficio mensual de un beneficiario pagado en exceso. Tal acción repercutió de manera negativa en todo Estados Unidos, pues creían que era una medida arbitraria que iba en contra de los pensionistas.

Según reportó Solo Dinero, Martin O’Malley, comisionado del Seguro Social, “la práctica dura de interceptar el 100% del beneficio mensual del Seguro Social de un beneficiario pagado en exceso”, se daba cuando el beneficiario hacía caso omiso a la demanda de reembolso.

Al ver que tal acción bancaria generaba un desequilibrio en la economía de los más pobres, O’Malley contó que la SSA buscará conseguir la recuperación del 10% mensual de un beneficiario pagado en exceso. Esto quiere decir que te descontarán 10% por cada 100$ en beneficios.

Además, la Administración comunicó la ampliación de los planes de pago a 60 meses, en comparación con el límite anterior de 36 meses. Esto brinda a los beneficiarios dos años adicionales para reembolsar el dinero.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN UN DESCUENTO DE 10 DÓLARES POR CADA 100$ EN SU PENSIÓN?

En caso no hayas recibido un aumento erróneo en tu pensión, no te preocupes. Este descuento aplicará para quienes hayan recibido algún incremento en su pensión durante parte del 2023. Y en caso seas uno de los afectados, no te preocupes que la SSA te da ciertas libertades para pagarla.

A la par de restringir la recuperación de beneficios al 10% de un pago mensual y otorgar un plazo más amplio para realizar los pagos, la agencia anunció dos modificaciones adicionales. Según O’Malley, los beneficiarios que hayan recibido pagos excesivos ya no tendrán que demostrar que no son responsables del exceso de pago.

En esa línea, la agencia también expresó que simplificará el proceso para que las personas soliciten una exención de pago si creen que no son responsables o no pueden pagar, agregó.

