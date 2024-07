Si en alguna oportunidad compraste un boleto de lotería con la esperanza de ganar un premio, de seguro estuviste pendiente de los resultados; sin embargo, ¿sabías que hay personas que se olvidan de revisar cuáles fueron los números ganadores? Sí, así como lo leíste, algunos no recuerdan haber adquirido un billete y de cotejar los resultados; lo peor es que ni se enteran de que han ganado. En esta nota, los boletos ganadores de Powerball que están a punto de vencer porque nadie los reclama.

Antes de que leas esta nota, si compraste este juego de lotería estadounidense y piensas que podrías ser uno de los posibles ganadores, ve por tu billete para cotejar resultados; no vaya a ser que seas uno de los afortunados.

¿CUÁLES SON LOS SEIS BOLETOS GANADORES DE POWERBALL CUYOS PREMIOS NO HAN SIDO RECLAMADOS?

A continuación, la lista de resultados de Powerball, cuyos premios no han sido reclamados hasta el momento. Es preciso mencionar que los jugadores de lotería que no se han enterado de haber ganado un importante premio son de Missouri; por tanto, si no solicitan sus premios hasta una determinada fecha podrían perderlos.

NÚMEROS GANADORES: 4, 27, 33, 41, 42 y la Powerball roja 14

Fecha de vencimiento del boleto: 19 de agosto de 2024

19 de agosto de 2024 Fecha en la que fue comprado: 21 de febrero de 2024

21 de febrero de 2024 ¿Dónde fue comprado? En Kum & Go en Joplin, Missouri.

NÚMEROS GANADORES: 19, 7, 68, 53, 11 y la Powerball roja 23

Fecha de vencimiento del boleto: 21 de septiembre de 2024

21 de septiembre de 2024 Fecha en la que fue comprado: 25 de marzo de 2024

25 de marzo de 2024 ¿Dónde fue comprado? En un QuikTrip en St. Charles, Missouri.

NÚMEROS GANADORES: 24, 56, 19, 40, 42 y la Powerball roja 23

Fecha de vencimiento del boleto: 28 de septiembre de 2024

28 de septiembre de 2024 Fecha en la que fue comprado: 1 de abril de 2024

1 de abril de 2024 ¿Dónde fue comprado? En Casey’s en East Prairie, Missouri.

NÚMEROS GANADORES: 33, 58, 3, 10, 59 y la Powerball roja 9

Fecha de vencimiento del boleto: 7 de diciembre de 2024

7 de diciembre de 2024 Fecha en la que fue comprado: 10 de junio de 2024

10 de junio de 2024 ¿Dónde fue comprado? En un D-Mart en Cape Girardeau, Missouri.

NÚMEROS GANADORES: 54, 48, 4, 56, 36 y la Powerball roja 2

Fecha de vencimiento del boleto: 12 de diciembre de 2024

12 de diciembre de 2024 Fecha en la que fue comprado: 15 de junio de 2024

15 de junio de 2024 ¿Dónde fue comprado? En Reeves Boomland, Missouri.

NÚMEROS GANADORES: 47, 66, 24, 27, 32 y la Powerball roja 26

Fecha de vencimiento del boleto: 13 de enero de 2025

13 de enero de 2025 Fecha en la que fue comprado: 17 de julio de 2024

17 de julio de 2024 ¿Dónde fue comprado? En Alta Convenience

Si al revisar los resultados de Powerball, te percataste de que eres uno de los ganadores, dirígete a las oficinas de la lotería de Missouri que validen tu boleto y reclames tu premio.

Debes saber que la lotería de Missouri únicamente brinda 180 días para que los ganadores reclamen sus premios.

¿QUÉ SUCEDE SI NO RECLAMO MI PREMIO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO?

En caso una persona no reclame su premio en el tiempo establecido, las loterías de Estados Unidos destinan los fondos a distintas causas; así pues en el caso de Missouri, los fondos se distribuirán a la educación pública.

No olvides que Powerball siempre publica los resultados de sus premios, así que revisa siempre su sitio web.