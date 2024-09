Si tienes una tarro con monedas, no está demás que luego de leer esta nota le eches un vistazo porque podrías ganar mucho más dinero que su valor nominal. Y es que en el mundo de la numismática se suele pagar mucho dinero por monedas antiguas, raras o con valor histórico. Conoce tres monedas que aumentarán su valor en 2025.

El valor de una moneda, según el portal US First Exchange, se determina con base en tres factores principales: la rareza, la condición/grado de la moneda o billete y las condiciones del mercado, es decir, la demanda. Por ello, no está demás revisar las monedas en casa, hace poco se halló una valiosa refundida en una lata de caramelos.

¿QUÉ MONEDAS AUMENTARÁN SU VALOR EN 2025?

De acuerdo con GOBankingRates, los expertos en monedas tienen grandes expectativas puestas en unas cuantas monedas raras como las estrellas brillantes de 2025. En ese sentido, cita a Ian Russell, presidente de Great Collections, quien indica que se espera que las conocidas como “trophy coins”, monedas trofeo, en español, aumenten su valor el próximo año.

Las monedas trofeo se caracterizan por su belleza y la elegancia propias de una moneda rara y, a menudo, tienen grandes historias. A continuación, conoce los tres ejemplares que aumentarán su valor.

Cinco centavos de 1913 con la cabeza de la Libertad

La moneda de níquel Liberty Head de 1913 o cinco centavos de 1913 con la cabeza de la Libertad aparece en la lista. Es una ejemplar que se produjo en cantidades extremadamente limitadas sin autorización de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, lo que la convierte en una de las rarezas más conocidas y codiciadas de la numismática estadounidense. Esta moneda de cinco centavos se subastó en 2022 por US$4,2 millones.

Walton Liberty Head Nickel de 1913 fue comprada por más de 4.2 millones de dólares (Foto: GreatCollections)

Dólar de plata de 1804

El dólar de plata de 1804 fue acuñado a pedido del presidente Andrew Jackson para que sirviera como obsequio diplomático para otros líderes mundiales dispuestos a otorgar concesiones comerciales a Estados Unidos. El mejor ejemplar del dólar de plata estadounidense de 1804 se vendió por una asombrosa suma de US$7,68 millones en una subasta de Stack’s Bowers Galleries en julio 2024.

El dólar de plata estadounidense de 1804 se vendió por una asombrosa suma de 7,68 millones de dólares en una subasta de Stack's Bowers (Foto: AFP)

Dólar de la Casa de la Moneda de San Francisco de 1893

El dólar de plata de 1893 de San Francisco tiene la acuñación más baja de todos los dólares con diseño Morgan emitidos entre 1878 y 1921. “Es extremadamente esquivo y rara vez visto en el mercado para la venta. El 1893-S es el verdadero rey de la serie Morgan”, detalla el portal Ebay, que oferta un ejemplar en US$32,000.

Dólar de plata Morgan S 1893 NGC AU-50- (Foto: E bay)

¿CÓMO CONSERVAR LAS MONEDAS VALIOSAS?

Debes tener en cuenta que el estado de conservación de una moneda influye significativamente en su valor.