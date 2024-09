Las cosas han cambiado. Un nuevo estudio para determinar las mejores universidades de Estados Unidos ha generado sorpresas en el panorama de la educación, debido a que incluye en su top 10 a universidades que antes tenían posiciones bajas y deja rezagadas incluso a prestigiosas instituciones de la Ivy League. Conoce el top 10 que ha publicado The Wall Street Journal.

El esperado ranking de las mejores universidades de EE. UU. para 2025 ofrece una visión holística de la propuesta de valor de cada institución, considerando tanto la excelencia académica como los factores de éxito del mundo real, como los salarios que reciben sus egresados.

Las clasificaciones muestran una reestructuración significativa, con 25 nuevas universidades entrando al top 50. La lista refleja una mezcla diversa de instituciones, incluyendo grandes universidades públicas, pequeñas universidades privadas y escuelas técnicas especializadas.

LAS 10 MEJORES UNIVERSIDADES DE ESTADOS UNIDOS PARA EL 2025

Las cosas para la Universidad de Princeton, en New Jersey, no han cambiado, pues se mantiene como la institución líder en la educación superior estadounidense. Lo que sí ha llamado la atención fue cómo ha escalado la Babson College a la segunda posición, superando a las prestigiosas instituciones de la Ivy League como Yale y Harvard. La Universidad de Brown, en tanto, es la que se ubica más abajo, en el puesto 67, pues su reputación, no se refleja en el salario de sus egresados, de acuerdo con el estudio de The Wall Street Journal. La ubicación de la Universidad Johns Hopkins en el peldaño 99 es otra de las sorpresas, pues en 2022 estaba en el “Top ten”. A continuación, conoce los 10 primeros puestos para el 2025:

Universidad de Princeton se mantiene como la mejore de Estados Unidos (Facebook: Princeton University)

Universidad de Princeton Colegio Babson Universidad de Stanford Universidad de Yale Colegio Claremont McKenna Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Universidad de Harvard Universidad de California, Berkeley Instituto Tecnológico de Georgia Colegio Davidson

¿CUÁNTO CUESTA ESTUDIAR AL AÑO EN UNA UNIVERSIDAD DE ESTADOS UNIDOS?

El estudio del College Board engloba todos los gastos que demanda la educación de un alumno universitario y se suma todo el gasto anual es mucho más elevado que el de la pensión. Si sumamos la matrícula y tarifas, el alojamiento, comida, libros y otros suministros, así como transporte y los gastos personales, el costo promedio por alumno, de acuerdo con cada universidad es: