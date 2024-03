Miles de familias de bajos recursos tienen su atención puesta en todo lo relacionado con el Crédito Tributario por Hijos ampliado y no es para menos, ya que quieren saber si recibirán un ingreso adicional tras su declaración de impuestos. Y es que, ¿a quién no le gustaría recibir unos dólares extras? Lo cierto es que, en enero de este año, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y desde entonces no se ha conocido algún pronunciamiento oficial sobre lo que sucederá con él, aunque en la población existe mucha confianza en que se convierta en ley.

En enero de 2024, el proyecto de ley pasó a manos del Senado, por lo que toda la atención se pone allí. Por lo pronto, no ha habido nada desde aquella fecha, pero es de público conocimiento que se requieren 60 votos a favor para que pueda promulgarse. En caso necesite algunas modificaciones, tendría que regresar a la cámara baja del Congreso para una nueva votación, lo cual alargaría más el proceso y perjudicaría a quienes cruzan los dedos para recibir este dinero.

Es más, el propio presidente Joe Biden le ha pedido al Senado que aprueben ese proyecto de ley cuanto antes porque ese dinero extra podría hacer que ningún niño en los Estados Unidos pase hambre. Sus palabras, mayoritariamente, cayeron bien en la población, que ahora solo tiene que esperar. Sin embargo, ahora te daré un poco más de luz acerca de este Crédito Tributario por Hijos ampliado.

¿TAMBIÉN INCLUIRÁ A QUIENES YA HICIERON SU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE 2023?

Diversos legisladores, en entrevistas, han dado a conocer a los ciudadanos estadounidenses que no hay ningún problema con quienes ya hayan presentado su declaración de impuestos del año pasado y sean elegibles para el Crédito Tributario por hijos ampliado. Y es que el proyecto de ley contempla una ejecución retroactiva y estas personas no deberán hacer nada adicional.

Así mismo, el comisionado del Servicio de Impuestos Internos (IRS), Danny Werfel, ha informado a la población que no deben esperar al Congreso para realizar la declaración de impuestos del año pasado, pues de todas formas tendrán ese beneficio si es que llega aprobarse. Recordemos que tampoco se debe esperar hasta el último momento.

“Instamos y alentamos a los contribuyentes a que presenten su declaración cuando estén listos. No esperen al Congreso”, fueron algunas de las palabras de Werfel.

El comisionado del Servicio de Impuestos Internos (IRS), Danny Werfel, durante una conferencia de prensa (Foto: AFP)

¿CUÁNDO SE HARÍA EFECTIVO EL PAGO DEL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS?

El propio Werfel aseguró a los medios de comunicación que, en caso tal proyecto se convirtiera en una ley aprobada por el Legislativo, los ajustes de reembolsos se darían entre las seis o doce semanas posteriores.

Además, dejó en claro que los que presentaron sus declaraciones de impuestos no deberán hacer nada adicional y que todo sería automático.