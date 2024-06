Son noticias nada alegres para los jugadores de USA. Diversos funcionarios de la lotería de Illinois notificaron a los usuarios que revisen sus billetes más antiguos por una sencilla razón. ¡Aún no hay ganador de un pozo de casi US$500,000! Pero eso no es lo peor de todo, ya que, de no encontrarse el ticket premiado, el monto podría expirar y regresar a las arcas de la compañía.

¡Atención, creyentes de la lotería de Illinois! Recientemente se dio a conocer que un jugoso premio de US$450,000 sigue sin cobrar y que está a punto de expirar debido a los términos y condiciones.

Un cuantioso premio de US$450,000 podría quedarse en el olvido (Foto: bearfotos / freepik)

El cuantioso premio se remonta a una lotería realizada el 23 de junio del año pasado durante un sorteo de Lucky Day Lotto.

TICKET DE LOTERÍA DE ILLINOIS PUEDE EXPIRAR: MONTO DE US$450,000 SIGUE SIN RECLAMAR

De acuerdo a los últimos reportes, el boleto ganador fue adquirido en Kostner Korner, Skokie. Pese a la baja expectativa, dicho ticket logró ganar el premio mayor del sorteo, cuyo monto asciende hasta los US$450,000.

Lastimosamente, a casi un año del sorteo, el propietario no se ha presentado a reclamar el dinero que ofrece la lotería de Illinois.

Según las normativas del juego Lucky Day Lotto, el afortunado ganador tiene un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar el premio.

En caso el monto siga sin reclamar, el premio quedaría sin efecto y el casi medio millón de dólares volvería a las arcas de la empresa. Caso contrario, el ganador tendría que reclamar el dinero y pagar los impuestos correspondientes.

A poco de cumplirse un año, el premio de casi medio millón de dólares quedaría sin dueño (Foto: Pexels)

Tengamos en cuenta que el IRS se queda con un 24% de los premios de lotería para impuestos federales, es decir, a los US$450,000 se le descontarían US$108,000.

Tras ello, los impuestos estatales. En Illinois, puntualmente, los premios que ofrecen las cadenas de lotería están situados con un impuesto sobre la renta fija regular del 4,95%.

PREMIOS SIN RECLAMAR EN ILLINOIS

Aunque parezca increíble, en Illinois este tipo de caso sucede muy a menudo. Dentro del estado, se estima que hay 11 grandes premios que no han sido reclamados y que podrían correr el riesgo de expirar.

En conjunto, todos estos boletos ganadores dan la suma de US$6,9 millones.

Con diferencia, el premio mayor es de 4.5 millones de dólares, otorgado en el sorteo de lotería del 5 de febrero. Vale precisar que billete ganador se vendió en una gasolinera BP en La Grange.

Por si no lo sabes, el poseedor de este boleto tiene hasta el 5 de febrero de 2025 para reclamar su premio multimillonario.

