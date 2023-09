Vuelven los programas nocturnos de entrevistas o “talk-shows” a la televisión estadounidense, con sus sketches y monólogos incluidos, luego de que el sindicato de guionistas, el martes 26 de septiembre, pusiera fin a una huelga de 148 días.

La mayoría de las producciones de cine y televisión en Estados Unidos fue paralizada, luego de que el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) entró en huelga en mayo, acción que fue seguida en julio por el paro de los actores. Sus principales exigencias fueron un contrato con mejoras económicas y que los blinde de la llegada de la inteligencia artificial al sector.

¿QUÉ TALK-SHOWS REGRESAN TRAS HUELGA DE GUIONISTAS EN EEUU?

El presentador Bill Maher fue el primero en volver. El viernes 29 de septiembre regresó a las pantallas con su programa “Real Time”, a través de la señal de HBO; y el domingo le toca a John Oliver con Last Week Tonight. La primera semana de octubre harán lo mismo, los programas The Tonight Show, The Late Show, Late Night, anunciaron los conductores el miércoles 27 de septiembre, al mediodía.

Los conductores Jimmy Fallon, Seth Meyers, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert y John Oliver habían formado un equipo en un popular podcast llamado Strike Force Five, llamado así por su cadena de mensajes de texto personal y cuyas ganancias estaban destinadas a sus guionistas en huelga. El miércoles anunciaron en Instagram “misión cumplida”.

Los planes de algunos programas nocturnos no estaban del todo claros, por ejemplo de Saturday Night Live y de Daily Show de Comedy Central, los cuales tenían conductores invitados.

Los conductores de los programas de televisión nocturnos planean regresar a sus sketches y monólogos la próxima semana, restableciendo el flujo de humor que estuvo detenido durante cinco meses por la recién finalizada huelga de guionistas de Hollywood.

Jimmy Fallon volverá a la pantalla (Foto: AFP)

¿Y LAS SERIES DE TELEVISIÓN?

De momento, tendrás que esperar más para esperar las series de televisión. Y es que aunque la huelga de los guionistas fue levantada, los actores mantienen su huelga iniciada en julio.

Los actores y dobles de la pantalla grande, representados por el sindicato SAG-AFTRA, tienen demandas con mayor alcance que las de WGA. Y si se llegara a un acuerdo, el rodaje de cientos de películas y programas de televisión atrasados en el calendario, Hollywood -que se recuperaba luego de los años de la pandemia- puede demorar meses para resolver los nudos logísticos y regresar a su ritmo habitual.