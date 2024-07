Con el aumento de intensidad de los incendios forestales, también llegan nuevas consideraciones a la hora de proteger nuestros hogares del fuego. En California, una de los estados más afectados por este tipo de siniestros, se está revisando cómo brindar más seguridad a los dueños de viviendas.

Para los californianos, el “defensible space” (espacio defendible) de una casa es retirar cualquier material alrededor de las propiedades y podar árboles que podrían ayudar a extender el fuego. Sin embargo, esto podría cambiar muy pronto.

Y es que el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (CAL FIRE) está redactando nuevas reglas que podrían llevar a las autoridades locales a renovar sus ordenanzas.

¿Qué propone CAL FIRE para proteger las viviendas?

En la nueva propuesta se contempla un espacio de 5 pies (1,52 metros), llamado Zona Cero. Este es el espacio alrededor de las casas que deberá estar libre de arbustos y cercas. Ello debido a que la vegetación y las cercas pueden fácilmente atrapar las brasas voladoras e incendiar una vivienda.

Steve Hawks, director de Wildfire en el Insurance Institute for Business & Home Safety, explicó que el “defensible space” no es nuevo para los californianos. “Lo nuevo son estos primeros cinco pies, nuevamente, basados en nuestra investigación que es de vital importancia para la sostenibilidad de los hogares. Eso significa que no hay cercas adheridas al costado de la casa, ni arbustos, ni mantillo de madera ni otros elementos combustibles que potencialmente puedan encenderse y permitir que el fuego llegue a la casa”, precisó de acuerdo con ABC7.