¿Sabías que una de cada cinco personas elegibles no solicita el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC? El Servicio de Impuesto Internos de Estados Unidos (IRS, por su sigla en inglés) espera que 128.7 millones de contribuyentes presenten su declaración de impuestos individuales y beneficiar a más de 20 millones con hasta 7,430 dólares de este crédito reembolsable. Si eres parte del 20% que no reclama este beneficio o se te paso hacerlo este 2024, te cuento que tu dinero no está perdido.

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) ayuda a los trabajadores y familias de ingresos bajos a moderados a obtener una exención fiscal, que puede ayudar a reducir los impuestos que debes y, tal vez, aumentar tu reembolso .

En diciembre de 2023, más de 23 millones de trabajadores y familias recibieron alrededor de 57 mil millones de dólares por el EITC. El monto promedio en el año fiscal 2022 fue de US$2,541 . Sin embargo, aún hay millones de personas que reclaman este beneficio. El IRS indica que cuatro de cada cinco personas elegibles lo solicita. Si no reclamaste a tiempo este 2024 el beneficio o lo has dejado pasar en años anteriores, debes saber que hay solución.

¿PUEDO RECLAMAR MI CRÉDITO TRIBUTARIO POR INGRESO DEL TRABAJO SI YA ENVÍE MI DECLARACIÓN DE IMPUESTOS?

La respuesta es sí. Si presentaste tu declaración de impuestos del año fiscal 2023, pero no reclamaste el EITC, a pesar de ser elegible, presenta una declaración enmendada, explica el IRS.

Para hacer el reclamo este 2024, debes presentar un Formulario 1040-X dentro de un plazo de tres años a partir de la fecha en que presentaste tu declaración original o dentro de un plazo de dos años después de la fecha en que pagaste los impuestos, lo que sea posterior. Para averigüar si eres elegible, utiliza el Asistente de calificación del EITC.

¿Cuánto demora?

El tiempo de tramitación es de más de 20 semanas para las declaraciones enmendadas presentadas en papel y electrónicamente. El IRS insiste en que llamar no acelerará el reembolso.

El Crédito tributario por hijos beneficia a millones de ciudadanos en Estados Unidos (Foto: Freepik)

¿PUEDO RECLAMAR EL EITC DE AÑOS ANTERIORES?

Si fuiste elegible, incluso puedes reclamar el EITC hasta tres años anteriores. Estos son los plazos:

Para el EITC del 2022: si presentas tu declaración de impuestos para el 18 de abril de 2026

Para el EITC del 2021: si presentas tu declaración de impuestos para el 18 de abril de 2025

Para el EITC del 2020: si presentas tu declaración de impuestos para el 17 de mayo de 2024

Nota: Para presentar una declaración de impuestos de un año anterior (en inglés), completa y presenta tu Formulario 1040 y el Anexo EIC si tuviste un hijo calificado.

¿CÓMO SABER EL ESTADO DE MI DECLARACIÓN ENMENDADA?

El Servicio de Impuesto Internos de Estados Unidos (IRS, por su sigla en inglés) informa que cada año se presentan alrededor de 3 millones de Formularios 1040-X por los contribuyentes. Para saber el estado de tu caso, puedes consultar la herramienta en línea “¿Dónde está mi declaración enmendada?”.

Si te gustó esta nota, también te pueden interesar otros artículos de Mag sobre la temporada de impuestos en Estados Unidos que gozan de la popularidad de la audiencia.