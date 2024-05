En Estados Unidos y muchas partes del mundo hay personas que prefieren uso convencional de las monedas y los billetes por encima de las billeteras digitales o uso de tarjetas. Incluso hay establecimientos que optan por el efectivo para vender sus productos o servicios, así que de vez en cuando hay que visitar algún cajero automático, lo cual no tiene nada de novedoso, a menos que te hagas con una pieza totalmente extraña al revisar tu retiro.

Este es el caso de un hombre en Massachusetts que fue a retirar unos cuantos dólares y se dio cuenta de que la máquina le arrojó un billete muy raro, el cual llamó su atención muchísimo, llevándolo a compartir el hallazgo mediante una publicación en Reddit, que no demoró en viralizarse debido a que muchas personas comenzaron a debatir sobre los detalles que escribió en el sitio web. Y fue así que se pudieron tener algunas mayores luces.

EL ANTIGUO BILLETE DE 20 DÓLARES QUE SALIÓ DE UN CAJERO

Según una nota publicada por NewsWeek, el protagonista de esta historia se llama Ronald McKernan, quien publicó una foto de un billete de 20 dólares un tanto raro en la red social ya mencionada. Inmediatamente, notamos que se trata de un ejemplar anterior al año 1950, que lo sorprendió muchísimo, ya que no es normal encontrar con tanta facilidad uno de esa antigüedad por las calles y, por lo general, los bancos los retienen o se encuentran en alguna colección.

Este sujeto reveló que había decidido sacar US$100 de un cajero automático para gastarlos en vacaciones y, al revisar todo lo extraído, se dio cuenta de que había un billete muy antiguo. “Había un dólar realmente viejo entre un montón de dólares muy nuevos”, indicó McKernan para el medio de comunicación citado en el párrafo anterior del presente artículo.

Si bien no tiene idea de cómo llegó un billete tan viejo a un cajero automático, pensar en ello es realmente alucinante, pues provoca que imagines cuántas personas lo han tenido entre sus manos desde que fue puesto en circulación en los Estados Unidos. Es más, en la web le comentaron que esas piezas de la serie 1934C se imprimieron entre julio de 1946 y mayo de 1949.

El billete de 20 dólares de la imagen fue retirado de un cajero automático en Massachusetts (Foto: IBOB617)

¿ESE BILLETE PUEDE VALER MUCHO DINERO?

Al ser un billete tan antiguo, es probable que muchos coleccionistas lo quieran tener, más aún porque el difícil de ser encontrado en circulación, así que sí podría ser vendido por un precio mayor a su denominación. Sin embargo, para que se convierta en algo que valga mucho dinero debe estar en muy buenas condiciones, caso contrario su valor podría no ser el deseado.

Lamentablemente para este hombre, el hecho de que este billete haya estado en circulación de mano en mano por varias décadas hace que su material no esté bien cuidado. Según una persona que comentó la publicación en Reddit, su precio podría ser de US$ 23, así que no serviría de mucho intentar venderlo con la mentalidad de ganar mucho dinero.