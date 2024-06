Una residente de Washington DC ha dejado a todos impresionados, con la boca abierta y convirtiéndose en la envidia de todos en Estados Unidos y en el mundo entero, al ganar dos premios mayores de la lotería en tan solo cuatro meses, acumulando un premio total de US$300,000. Sherri Fowler, nombre de la afortunada mujer, es ahora conocida por su excepcional buena suerte debido a que consiguió una hazaña que muchos quisieran, pero que muy pocos lo consiguen, por más que lo intenten de por vida.

A raíz de este suceso, la mujer se ha vuelto toda una celebridad en el mundo de los juegos de azar, así que no es de extrañar que haya una enorme cantidad de personas que la estén considerando como un ídolo. Por otro lado, hay quienes se han interesado más en su historia y desean conocer qué es lo que hizo para ganar dos veces en un “raspadito” y cómo fue que se enteró que es la ganadora. Por ello, ahora comenzaré a contarte un poco más sobre este increíble hecho de buena fortuna.

¿CÓMO GANÓ DOS VECES LA LOTERÍA EN ESTADOS UNIDOS?

El primer gran premio llegó en febrero cuando Fowler ganó US$50,000 jugando al “raspadito” Win it All de la Lotería de Washington DC. Pero la sorpresa no terminó ahí. El pasado 4 de junio, la misma mujer se llevó a casa US$250,000 con un boleto del popular juego Nothing But Cash. Es decir, en cuatro meses, esta ciudadana aprovechó su suerte para continuar comprando boletos y así aumentar sus ganancias.

La noticia de la segunda victoria de Fowler ha dejado a muchos boquiabiertos, pero en especial a ella, quien no podía creer lo que estaba pasando cuando se dio cuenta, tras raspar el tiquet, que había un enorme premio. “Estaba en la tienda y comencé a gritar. No podía creerlo. ¡Tuve que pedirles a mis hijos que lo verificaran dos veces!”, relató emocionada Fowler a los funcionarios de la lotería.

El boleto ganador de Nothing But Cash fue comprado en una estación de servicio Chevron en Sherman Avenue. Esta victoria ha sido motivo de gran celebración para Fowler y su familia, quienes confirmaron la autenticidad del boleto ganador.

Sherri Fowler siendo premiada con el premio mayor de su segundo "raspadito" (Foto: Lotería de Washington DC)

¿QUÉ HARÁ CON EL PREMIO?

Seguramente, si alguno de nosotros ganamos esa cantidad de dinero de la noche a la mañana, ya tendríamos pensado algunas opciones de qué hacer con ello. Pues esta mujer ya lo tiene claro, ya que tiene planes emocionantes para mejorar su calidad de vida, a través de la adquisición de un nuevo automóvil, tal y como lo reveló en las oficinas de la compañía.

LAS PROBABILIDADES DE GANAR EN LOS “RASPADITOS”

Las victorias de Fowler son aún más notables considerando las probabilidades involucradas. En el juego “Nothing But Cash”, las probabilidades generales de ganar son de 1 entre 3.16, pero las de llevarse el premio mayor de US$250,000 son mucho más difíciles, con una probabilidad de 1 entre 122,055.

Por otro lado, en “Win it All”, las probabilidades generales de ganar son de 1 entre 3.98, mientras que las de ganar el premio de US$50,000 son de 1 entre 122,100. Estas estadísticas destacan la excepcionalidad de la doble victoria de Fowler en un corto periodo.