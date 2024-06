Una mujer de la que no se conoce su identidad, tan solo su nombre que es Jeanne, se convirtió en la afortunada ganadora del 50° aniversario de la Lotería de Ohio, al hacerse con un premio asombroso de US$15 millones con un billete “raspadito”. Este inesperado golpe de suerte dejó a Jeanne sin palabras; literalmente se desplomó al piso para llorar con el vendedor al descubrir que tenía el boleto ganador de esa cantidad de dinero que le cambiará la vida para siempre debido a los planes que tiene con él.

El boleto fue adquirido en Friendship #83 en Sandusky, donde ella se acercó con la esperanza de intentar conseguir algo de dinero mediante los juegos de azar. Finalmente, ella se fue de allí con la emoción más grande que cualquier jugador podría tener y no tuvo problema en relatar su experiencia al descubrir que era multimillonaria de la noche a la mañana. Y así fue también que nos enteramos de que su premio se verá reducido en su tercera parte, lo cual explicaremos en las siguientes líneas.

¿CÓMO SE DIO CUENTA DE QUE GANÓ US$15 MILLONES?

Inicialmente incrédula, escaneó el boleto después de rasparlo y vio el mensaje que la confirmaba como ganadora. La noticia fue tan impactante que, tanto ella como el empleado de la tienda, no pudieron contener las lágrimas de alegría, mientras otros clientes los observaban atónitos, sin saber qué estaba ocurriendo, aunque minutos después se percataron de lo que había sucedido y entendieron que esa mujer había ganado la lotería.

“Lo taqué y ninguno de los números coincidía porque no tacho todos los números. Raspé como 10 o 12 y normalmente sé si es un ganador o no. Entonces, nada coincidía, lo escaneé y decía: ‘Ganador, consulte al secretario’. El empleado rápidamente dijo que no sólo había ganado, sino que había ganado mucho. Ambos simplemente lloramos. Había gente en la fila mirándome como si hubiera perdido la cabeza”, comentó la afortunada.

Además de esta victoria, Jeanne también recientemente ganó el gran premio de la promoción Fun Turns 50 de la Lotería de Ohio, añadiendo aún más a su buena racha. Para ella, este premio tiene un significado personal especial, ya que el número ganador coincide con el año de nacimiento de su difunto padre, el 28, un detalle que ella interpreta como un guiño de suerte desde el más allá.

“Mi papá siempre me decía: ‘Si no fuera por la mala suerte, Jeanne, no tendrías ninguna suerte’. Y es verdad. El número en el que estaba el premio era el de mi padre, el año en que nació, el 28. Eso significó mucho para mí. Ha estado ausente bastante tiempo, pero supongo que fue él quien se rió al último”, añadió la emocionada ganadora del enorme premio de la Lotería de Ohio.

Jeanne, la mujer que ganó US$15 millones en un "raspadito" (Foto: Lotería de Ohio)

¿POR QUÉ NO RECIBIRÁ LOS US$15 MILLONES?

Jeanne tuvo la opción de recibir pagos anuales de US$600,000 durante 25 años, pero decidió tomar un pago único de US$7.5 millones después de impuestos. Esto quiere decir que luego de las deducciones estatales y federales, su premio se redujo a $5.4 millones, una suma que es casi la tercera parte de la original, pero es igual de significativa, la cual planea utilizar sabiamente.

¿QUÉ HARÁ CON EL PREMIO QUE RECIBIÓ?

Con su nuevo patrimonio, Jeanne tiene planes de pagar la hipoteca de su mejor amiga, con quien ha estado viviendo en los últimos dos años, y adquirir una casa en Florida. Este giro del destino no solo le ha cambiado la vida a ella, sino que también ha dejado una lección de optimismo y fortuna para todos los que están cerca. Esta historia no solo destaca la fortuna repentina de Jeanne, sino también cómo un pequeño boleto de lotería puede transformar por completo la vida de una persona y las de aquellos que le rodean.