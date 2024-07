Los billetes de dólar suelen tener particularidades que la hacen más valiosas en el mercado numismático. Pero pocos conocen las historias detrás de los detalles que aumentan su valor nominal entre los coleccionistas. Por ejemplo, el mensaje de “In God we trust” se repite no solo en estos ejemplares de papel sino que también en las monedas. Y, como suele suceder con los elementos que parecen siempre haber estado ahí, no muchos recuerdan la historia detrás de su presencia en el dinero de Estados Unidos.

Una de las curiosidades de la subasta de billetes raros de EE. UU. son los elementos raros que tienen en sus caras. Por ejemplo, hay ejemplares que tienen una estrella al final de su número de serie, con un mensaje oculto sobre la impresión.

De igual manera, existen billetes de US$2 que tienen la particularidad de tener un sello rojo, el cual los hacen valer hasta US$4,500 en las subastas no solo de Estados Unidos sino en la venta y compra a nivel internacional.

Un ejemplar de un dólar con la frase "In God we trust" (Foto: Pixabay)

¿POR QUÉ LOS BILLETES DE DÓLAR LLEVAN EL MENSAJE “IN GOD WE TRUST”?

Los billetes de dólar llevan el mensaje “In God we trust” por pedido del presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, el 30 de julio de 1956, tras haber declarado esa frase como el lema oficial del dinero en el país.

De esta manera, a partir de dicha fecha en que se promulgó el proyecto de ley del mandatario estadounidense, se empezó a grabar e imprimir este mensaje tanto en billetes como monedas.

“De esta manera estamos reafirmando la trascendencia de la fe religiosa en la herencia y el futuro de Estados Unidos. Con esto fortaleceremos que esas armas espirituales serán para siempre el recurso más poderoso de nuestro país en la paz y guerra”, dijo Eisenhower en ese entonces.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA FRASE “IN GOD WE TRUST”?

El origen del lema “In God we trust” es incierto. No se sabe cuándo empezó a circular exactamente, pero sí se conoce que la frase alcanzó popularidad en 1864, durante la época conocida como la Guerra de Secesión de Estados Unidos.