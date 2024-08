Si tienes pantalones jeans que ya no te gusta tu pantalón, están gastados, te quedan grande o ya no te cierran, no los botes, pues aún tienen valor, es más, te puede para comprar nuevos y de tendencia. La tienda minorista Target ha dado otro salto hacia el reciclaje con su primer evento de recuperación de denim en toda la cadena. ¿De qué trata? Es simple lleva una prenda usado de cualquier marca en la tienda y recibe un 20% de descuento en la compra ropa de ese material.

El evento “Denim Take Back” de Target responde, según la compañía, al creciente interés de los consumidores en productos y programas que ayudan a reducir los desechos y promueve el compromiso del minorista de crear y seleccionar marcas y experiencias inclusivas y sostenibles. La fecha, además, ocurre justo a tiempo para las compras de regreso a clases, lo que permitirá a a los padre de familia reducir gastos.

“Nuestro nuevo evento de recuperación de denim es una manera sencilla para que las familias le den una nueva vida a sus prendas de denim usadas”, afirma Gena Fox, vicepresidenta sénior de comercialización de ropa y accesorios de Target.

TARGET Y SU CAMPAÑA DE DESCUENTO A CAMBIO DE JEANS USADOS

La campaña de Target es del 4 al 10 de agosto y permite a los consumidores pueden reciclar su denim usado, sean pantalones, shorts, casacas o chalecos, por ejemplo, de cualquier marca en la tienda y recibir un 20 % de descuento en la compra de prendas nuevas con Target Circle.

Esto permitirá darle una nueva vida a las prendas y evitar que terminen en los vertederos, ya que los materiales del denim serán reciclados y reutilizados por los socios de Target, indica la compañía en un comunicado.

Los consumidores pueden comprar nuevos jeans en las casi 2,000 tiendas de Target y en Target.com o a través de la aplicación de Target. También pueden utilizar los servicios de cumplimiento líderes en la industria del minorista, incluidos Drive Up y Order Pickup, recibir tus jeans en la puerta de tu casa a través del servicio de entrega en el mismo día de Target o aprovechar la entrega ilimitada en el mismo día, un beneficio de Target Circle 360, la suscripción paga de Target.

Este evento se basa en el éxito del programa de intercambio de asientos de automóvil de Target, que ha reciclado 2,6 millones de asientos de automóvil y 39,7 millones de libras de materiales desde 2016.

¿CÓMO PUEDO CAMBIAR MIS PRENDAS DE DENIM EN TARGET?

Para participar del evento Denim Take Back, debes seguir estos pasos:

Lleva hasta cinco artículos de mezclilla, en cualquier condición, a una tienda Target y colócalos en las cajas marcadas dentro de la tienda.

Recibe un código de promoción de Target Circle para obtener un 20% de descuento en toda la ropa de mezclilla, incluidas las marcas propiedad de Target como Universal Thread, Wild Fable, Goodfellow & Co, Cat & Jack y marcas nacionales como Levi’s .

. Canjea la oferta de Target Circle entre el 4 y el 10 de agosto.

Los compradores entran en una tienda Target en Washington, DC, el 17 de febrero de 2022 (Foto: Nicholas Kamm / AFP)

¿QUÉ ES TARGET?

Target Corporation es una cadena de grandes almacenes que fue fundada en 1962 en el estado de Mineápolis. Actualmente es considerada la sexta empresa de ventas minoristas más grande y famosa en territorio norteamericano. Tiene casi 2,000 tiendas en Estados Unidos y atiende más de 2,000 millones de pedidos de clientes al año. Genera más de US$100,000 millones de dólares en ventas.