El Labor Day, conocido en español como el Día del Trabajo, es el evento festivo más significativo en septiembre, dada su importancia cultural en Estados Unidos. A menudo, millones de residentes aprovechan esta ocasión para organizar asados, barbacoas y encuentros sociales, pausando sus deberes laborales para celebrar un año lleno de esfuerzo y éxito. No obstante, antes de organizar tu celebración, debes tener en cuenta que algunos establecimientos no abrirán durante este festivo.

A diferencia de otras tiendas minoristas que cierran durante festividades como Nochebuena o Acción de Gracias, el Labor Day ofrece promociones especiales en numerosos establecimientos a lo largo de los 50 estados de EE.UU. En otras palabras, es una excelente oportunidad para encontrar productos a precios reducidos.

No obstante, como sucede en la vasta mayoría de tiendas minoristas o establecimientos en días festivos, los horarios podrían restringirse y estar solamente disponibles por horarios. Y aunque no lo creas, esta medida también podría afectar los servicios de mensajería como UPS o Fed Ex.

El servicio de Fed Ex es uno de los más importantes de USA (Foto: AP)

Cabe destacar que, a diferencia de otros comercios, los supermercados regionales como Stop & Shop, ShopRite, Kroger, Publix y Safeway, entre otros, continuarán funcionando con su horario regular durante la festividad.

UPS Y FED EX: ¿ESTARÁN ABIERTO EL SERVICIO POSTAL DURANTE EL DÍA DEL TRABAJO?

Para que estés informado, es importante saber que FedEx y UPS no llevarán a cabo recogidas ni entregas durante el Labor Day. Sin embargo, algunas tiendas de FedEx tendrán horarios ajustados, por lo que te recomendamos consultar la guía en línea para obtener más detalles.

El Servicio Postal de USA no estará disponible durante el Labor Day (Foto: Paul Ratje / AFP)

Es importante tener en cuenta que toda esta información podría estar sujeta a modificaciones, por lo que te aconsejo verificar la disponibilidad mediante una llamada. Tras el feriado festivo, recuerda que FedEx efectúa entregas en viviendas todos los días de la semana, sin excepción de los fines de semana.

