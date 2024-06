New Jersey se ha convertido en una de las mejores opciones de los estadounidenses para pasar sus días de jubilación. ¿La razón? Pues, el estado no solo tiene playas increíbles o atención médica de calidad, sino que no te obliga a pagar impuestos de la Seguridad Social. No obstante, su alto costo de vida ha hecho que más de un residente estadounidense busque opciones parecidas y, para tu buena suerte -en las siguientes líneas- Mag te presenta algunas de ellas.

Vale precisar que esta información se basa en los datos recopilados por GoBankingRates, portal especializado en el estilo de vida en EE. UU.

Así, podemos encontrar opciones mucho más asequibles para los jubilados, a comparación de la nada modesta Nueva Jersey.

LAS 5 CIUDADES COMO NEW JERSEY IDEALES PARA JUBILARSE EN ESTADOS UNIDOS

5. Delaware

Si bien el costo de vida en Delaware es mayor que otras alternativas de la lista, este estado no tiene impuestos sobre las ventas... lo que hace una diferencia significativa en el ahorro mensual.

Además de sus playas y sus sitios históricos, se sabe que su ingreso medio es de US$49,280 y que no cobra impuestos a la Seguridad Social.

Población mayor de 65 años: 20%

4. Iowa

Con un ingreso familiar promedio de US$46,460, Iowa es una gran opción para aquellos que buscan un estado con un bajo costo de vida.

Además, se destaca por sus actividades al aire libre y eventos culturales, como la Feria Estatal de Iowa y el Festival de las Artes de Des Moines.

Población mayor de 65 años: 17,9%

3. Virginia Occidental

El costo de vida en Virginia Occidental es bajo en comparación con el promedio nacional y se sabe que el ingreso familiar medio es de US$39,770.

No obstante, debes tener en cuenta que las personas de la tercera edad pagan impuestos parcialmente sobre la Seguridad Social y las prestaciones de jubilación, así como sobre las pensiones públicas y privadas.

Población mayor de 65 años: 20,9%

2. Alabama

Alabama es famosa por su clima moderado y abundantes vistas panorámicas, incluidas 60 millas de costa que puedes disfrutar durante tu jubilación.

Por otro lado, se sabe que tiene un ingreso promedio de US$36,953 y un bajo costo de vida.

Población mayor de 65 años: 17,8%

1. Mississippi

Con un ingreso medio de US$35,467 y el segundo costo de vida más barato del país, Mississippi parece ser una opción ideal para los jubilados.

Sin embargo, debes considerar que la atención médica está lejos de ser la mejor de Estados Unidos, por lo que es un punto clave a tomar en cuenta antes de mudarte allí.

Población mayor de 65 años: 16,9%

