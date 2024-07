El Amazon Prime Day 2024 se ha ganado un lugar en julio, el mes de los descuentos y ofertas a través de compras en línea. El evento, que va del martes 16 al miércoles 17 de julio, da 48 horas de precios bajos en diversos productos para los clientes de Estados Unidos y el resto del mundo. Por eso, los usuarios se emocionan y buscan comprar lo primero que se les cruce en la pantalla.

Sin embargo, debe tener en cuenta que hay compras recomendadas y otras que debe evitar sin miramientos. Te contamos cómo puedes aprovechar, de la mejor manera, las innumerables ofertas en estos dos días.

¿QUÉ DEBES COMPRAR EN EL AMAZON PRIME DAY 2024?

Ropa

La ropa es uno de los rubros con mayores descuentos en el Amazon Prime Day 2024. No solo eso, la variedad de la oferta también es parte de los atractivos de estos dos días de descuentos.

Aparatos tecnológicos

De igual forma, la tecnología es otro de los rubros más buscados por sus grandes ofertas en estas 48 horas de precios bajos. Si buscas dispositivos a menor precio, esta es la oportunidad de hacerlo. No encontrarás descuentos mejores en otro momento del año.

Útiles escolares

Para los estadounidenses con hijos en etapa escolar, el Amazon Prime Day es una jornada ideal porque, al realizarse el julio, está cerca del inicio del año de estudios, por lo que pueden ahorrar de manera significativa en útiles para los más pequeños.

Productos para el hogar

Los productos esenciales también es otra compra recomendada en el Amazon Prime Day. La oferta es más amplia y los precios suelen ser los más bajos posibles en alimentos básicos, productos de limpieza y hasta para las mascotas del hogar.

Amazon ofrece miles de productos con descuentos durante el Amazon Prime Day (Foto: Pexels)

¿QUÉ DEBES EVITAR COMPRAR EN EL AMAZON PRIME DAY 2024?

Videojuegos y juguetes

Aunque suene tentador, los descuentos de las consolas de videojuegos y juguetes no son las recomendadas en el Amazon Prime Day. Y no porque no tenga un descuento, sino porque estos productos son más baratos en las vacaciones de invierno.

Artículos grandes

De igual manera, si estás pensando en comprar artículos de gran tamaño, como muebles o electrodomésticos, te recomendamos hacerlo en otras fechas, como el Día de los Caídos o el Día del Trabajo, porque hallarás mejores ofertas para tu bolsillo.

Utensilios de cocina

En el caso de utensilios de cocina y vajillas, tampoco es ideal comprarlos durante el Amazon Prime Day porque los puedes hallar a menor precio en el Black Friday y el Cyber Monday.

Televisores

Los televisores siempre son los productos más buscados durante los días de oferta, pero lo mejor es no comprarlos en el Amazon Prime Day sino en el Black Friday, cuando sus precios bajarán muchísimo más.