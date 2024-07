Como todos los años, el Amazon Prime Day es el evento perfecto para encontrar las mejores ofertas como miembro Prime. No obstante, debes saber que tiendas como Walmart, Bluetti, Nordstrom, Best Buy y otros establecimientos en Estados Unidos también aprovechan para competir en esta fecha tan especial. Así, quizá algunos residentes del país norteamericano necesitan ayuda en la búsqueda de rebajas. Si es tu caso, no te preocupes. En las siguientes líneas, Mag te presenta la lista de artículos que sí o sí deberías considerar adquirir en tus próximas compras por el Amazon Prime Day 2024.

Vale precisar que, este año, el evento inicia el martes 16 de julio a las 12:00 a.m. (PT) y culmina el miércoles 17 de julio a las 11:59 p.m. (PT).

Por supuesto, para participar en el Prime Day, debes convertirse en un miembro de Amazon Prime. Sin embargo, si todavía no lo eres, podrías registrarte para una prueba gratuita por 30 días.

LAS OFERTAS ALTERNATIVAS QUE DEBES CONSIDERAR EN EL AMAZON PRIME DAY 2024

De acuerdo con Reviewed, estas son las mejores alternativas para ahorrar durante el Amazon Prime Day 2024.

1. Walmart

Desde el 8 de julio, el evento Walmart Deals podrá satisfacer las necesidades de muchísimos clientes en busca de ofertas generosas. Si no quieres perdértelas, accede a su web oficial.

2. Target

Entre los descuentos que ofrece Target, destacan aquellos aplicados en artículos básicos. Así, un par de auriculares Beats Studio Pro, por ejemplo, se ofrecen con un 29% de descuento.

3. Nordstrom

Para fortuna de muchos clientes, las rebajas del aniversario de Nordstrom coinciden con las celebraciones a propósito del Amazon Prime Day.

4. Bluetti

Bluetti es otra gran opción en la lista. Esta le permite a sus compradores ahorrar hasta en un 43% en su colección de estaciones de carga portátiles y accesorios de alimentación. ¡Las ofertas son increíbles!

5. Best Buy

Durante el Amazon Prime Day, podrás encontrar una gran variedad de televisores, auriculares y ordenadores portátiles en oferta a través de Best Buy. Es más, podrás encontrar modelos como el Acer Chromebook con un descuento de más de US$200.

6. Wayfair

Wayfair es otra tienda minorista que ofrece un descuento de hasta 70% en sus productos. Como sabemos, este establecimiento es perfecto para adquirir artículos para dentro y fuera del hogar.

7. Nike

Si necesitas ropa y calzado deportivo, Nike te ofrece varios productos hasta un 40% de descuento. Así, puedes encontrar camisetas, pantalones, gorras y hasta zapatillas a un super precio.

Las zapatillas Nike son las favoritas entre varios amantes del calzado deportivo (Foto: AFP)