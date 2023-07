¿Qué pasa si me enfermo y necesito ir a un hospital? ¿Si digo que mi estatus migratorio no es legal, me pueden deportar? Es la pregunta que se hacen miles de migrantes indocumentados que viven en Florida, pues desde el 1 de julio entre en vigencia una ley migratoria, considerada como una de las más duras del país.

Esta norma (SB 1718), aprobada el 10 de mayo por el gobernador Ron DeSantis, quien busca ser el candidato presidencial del partido Republicano, entre sus medidas le pide que en los hospitales pregunten sobre el estatus inmigratorio de los pacientes en los registros de admisión. Si no lo hacen, se exponen a sanciones. A continuación, conoce los detalles sobre las atenciones hospitalarias.

¿QUÉ DICE LA LEY SB 1718 SOBRE LA ATENCIÓN MÉDICA A LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS EN FLORIDA?

La nueva ley ley S.B.1718 exige a los hospitales que aceptan Medicaid que recopilen información sobre el estado migratorio de los pacientes en los formularios de admisión o registro.

“Cada hospital que acepta Medicaid debe incluir una disposición en sus formularios de admisión o registro de pacientes para que el paciente o el representante del paciente declare o indique si el paciente es ciudadano de los Estados Unidos o está legalmente presente en los Estados Unidos o no está legalmente presente en los Estados Unidos”, indica la Sección 5. Artículo 395.3027 titulado Recopilación de datos sobre el estado migratorio del paciente.

Sin embargo, la norma aclara que tener un estatus migratorio no regulado no es un impedimento para que se realice la atención médica : “La consulta debe ir seguida de una declaración de que la respuesta [en el formulario o registro] NO afectará la atención del paciente”. Es importante mencionar que el paciente tiene derecho negarse a responder o indicar su estatus migratorio.

El proyecto de ley sobre inmigración es impulsado por el gobernador Ron DeSantis, quien apunta a llegar a la Casa Blanca (Foto: AFP)

¿PARA QUÉ SERVIRÁN LOS DATOS SOBRE EL ESTATUS MIGRATORIO?

La norma estatal indica que l os datos sobre el estatus migratorio no serán entregados a las autoridades de inmigración, sino servirá como para conocer el presupuesto de atención médica que se asigna a los pacientes según su estado migratorio: ciudadanos estadounidenses, extranjeros que estén de manera legal en el país o aquellos que no están legalmente presentes en Estados Unidos y aquellos que se negaron a responder.

Cada hospital debe presentar un informe trimestral a la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud. El reporte debe incluir la cantidad de admisiones al hospital o visitas al departamento de emergencia según cada estatus migratorio, explica el portal AS.

El 1 de marzo de cada año, además, la agencia deberá presentar un informe al Gobernador, al presidente del Senado y al Portavoz de la Cámara de Representantes con los mismos datos, así como información relacionada con los costos de la atención no remunerada para los inmigrantes indocumentados.

De acuerdo con la ley, “es posible que las reglas no requieran la divulgación de los nombres de los pacientes o cualquier otra información de identificación personal”.

¿CAMBIARÁ LA ATENCIÓN EN LOS HOSPITALES?

El presidente del Sistema de Salud Jackson, Carlos Migoya, declaró que la atención en hospitales como el Jackson Memorial, a partir del 1 de julio, será la misma de siempre.

“Formas y cambios en el Jackson no hay ninguno. Nosotros en este momento tenemos que capturar información sobre los pacientes. El paso que va a haber el primero de julio es el mismo paso que ha habido aquí por los últimos veinte años”, dijo Migoya a Univisión.

Aseguró que en ningún momento se ha dado la información de ninguna persona ni lo harán. “Aquí hay nadie mirando el sistema de residencia. Eso nunca ha pasado aquí, ni va a pasar”, agregó Migoya.