Inter Miami vs Cincinnati, semifinal de US Open Cup Inter Miami vs Cincinatti: así promocionan el final four de US Open Cup (Video: US Open Cup)

Lionel Messi está nuevamente a punto de obtener el segundo título para su nuevo club cuando se juegue este miércoles 23 de agosto a las 7 pm ET/4 pm PT el partido Inter Miami vs Cincinnati en vivo por la semifinal de la U.S. Open Cup desde el TQL Stadium de Ohio, Estados Unidos. Sigue la cobertura del enfrentamiento entre el equipo sensación del momento y el actual líder de la MLS.

El argentino, que viene de levantar el trofeo de la Leagues Cup con 10 anotaciones en su haber y cuatro asistencias de gol en apenas siete partidos luciendo la camiseta rosa de The Herons (Las Garzas, traducido al español), quiere seguir ampliando su leyenda consiguiendo la presea número 44 de su palmarés como futbolista profesional y está a dos partidos de conseguirlo.

Sin embargo, Inter Miami no necesitó del capitán de la albiceleste para llegar a esta instancia ya que previo a su llegada ya había vencido a varios rivales tanto de la MLS como del USL Championship (la Segunda División profesional estadounidense) en la 108ava edición de la competición nacional por eliminatorias de EE.UU., similar a la FA Cup, la Copa del Rey, entre otras.

Horario de inicio, Inter Miami vs Cincinnati en vivo por la U.S. Open Cup

El partido entre Inter Miami vs Cincinnati empezará a las 7 pm ET/4 pm PT este miércoles 23 de agosto en el TQL Stadium. Para seguir todas las incidencias de los protagonistas, te presentamos la lista de horarios por país:

México: 17:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

¿A qué hora juegan Inter Miami vs Cincinnati en USA?

Inter Miami vs Cincinnati Zona horaria en USA ¿A qué hora juegan Inter Miami vs Cincinnati en zona horario PT? 16:00 horas ¿A qué hora juegan Inter Miami vs Cincinnati en zona horario MT? 17:00 horas ¿A qué hora juegan Inter Miami vs Cincinnati en zona horario CT? 18:00 horas ¿A qué hora juegan Inter Miami vs Cincinnati en zona horario ET? 19:00 horas

¿Cómo formarán Inter Miami vs Cincinnati en vivo?

Inter Miami CF: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Sergil Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi; Robert Taylor, Lionel Messi, Josef Martínez. Director Técnico: Gerardo Martino.

Drake Callender; DeAndre Yedlin, Sergil Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi; Robert Taylor, Lionel Messi, Josef Martínez. Gerardo Martino. Football Club Cincinnati: Roman Celentano; Nick Hagglund, Ian Murphy, Raymon Gaddis; Alvas Powell, Obinna Nwobodo, Júnior Moreno, Álvaro Barreal, Luciano Acosta; Aaron Boupendza, Brandon Vázquez. Director Técnico: Pat Noonan.

¿Cuándo se jugará la final de la U.S. Open Cup?

El ganador del Inter Miami vs Cincinnati se enfrentrará el 27 de septiembre en la final de la US Open Cup 2023 al vencedor del Houston Dynamo FC vs Real Salt Lake, la otra semifinal del torneo que se disputará ese mismo día. Aquel que obtenga el título se llevará premios en metálico, trofeos y una plaza en la Liga de Campeones de la Concacaf 2024.