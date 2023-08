Cómo y dónde comprar tickets para ver a Inter Miami En este video te explicamos cómo conseguir entradas para ver los partidos del astro argentino.

‘The Herons’, con Lionel Messi como principal figura, buscará este sábado 26 de agosto a las 6:30 pm ET/5:30 pm PT una nueva victoria, esta vez ante el New York RB, por la Major League Soccer (MLS). Sigue la cobertura del partido Inter Miami vs New York RB en vivo con información detallada de sus protagonistas.

El equipo de Florida, que derrotó al Nashville SC para conquistar la Leagues Cup y accedió a la final del U.S. Open Cup tras eliminar en el ‘Final Four’ al FC Cincinnati, llega al encuentro con una racha de ocho victorias consecutivas, tres de ellas por penales.

Ahora, Messi junto a Sergio Busquets y Jordi Alba tienen la misión de encarrilar su temporada en la MLS, en la que marcha último en la Conferencia Este. El New York RB, por su parte, llega al partido animado por su victoria por 1-0 frente al DC United y se ubica en el onceavo lugar de la tabla, con 29 puntos en 24 fechas disputadas.

Link para ver, Inter Miami vs New York RB en vivo por la MLS

Para seguir la cobertura en directo entre Inter Miami vs New York RB por la MLS, ingresa a Apple TV y adquiere el MLS Season Pass. Suscríbete, haz un pago mensual y disfruta del partido, así como del resto del campeonato.

Próximos partidos de Inter Miami con Leo Messi

Inter Miami vs. Nashville SC | Fecha 25 de la MLS | Día y hora: 30 de agosto

vs. Nashville SC | Fecha 25 de la MLS | Día y hora: 30 de agosto LAFC vs. Inter Miami | Fecha 26 de la MLS | Día y hora: 3 de septiembre

| Fecha 26 de la MLS | Día y hora: 3 de septiembre Inter Miami vs. Sporting Kansas City | Fecha 27 de la MLS | Día y hora: 9 de septiembre

vs. Sporting Kansas City | Fecha 27 de la MLS | Día y hora: 9 de septiembre Atlanta United vs. Inter Miami | Fecha 28 de la MLS | Día y hora: 16 de septiembre

| Fecha 28 de la MLS | Día y hora: 16 de septiembre Inter Miami vs. Toronto FC | Fecha 29 de la MLS | Día y hora: 20 de septiembre

¿Qué es Apple TV?

Apple TV es una plataforma de streaming de video que ofrece una variedad de contenido original y de terceros (Disney+, HBO Max, Showtime y otros), incluidos programas de televisión, películas, documentales y deportes, específicamente los juegos de la Major League Soccer (MLS) en los Estados Unidos y Canadá. La plataforma también tiene un acuerdo para transmitir los juegos de la Premier League en el Reino Unido.

Precio de Apple TV+ en USA y Argentina

Apple TV+ tiene un precio de $7 al mes en los Estados Unidos y de 3.600 pesos en Argentina. El servicio ofrece un periodo de prueba gratuito de 7 días y un descuento de tres meses para los clientes que compren un producto de Apple.

Los usuarios de Apple TV+ en Argentina deben pagar un adicional de 12,99 dólares al mes o 79 dólares al año para obtener MLS Season Pass, el cual incluye todos los partidos de la Major League Soccer (MLS).

¿Qué es el MLS Season Pass, cómo activarlo y qué incluye?

Después de descargar la app de Apple TV, lo siguiente será hacer el abono del plan MLS Season Pass dentro de tu suscripción. Una vez activado, podrás disfrutar de todos los partidos de la temporada regular de la liga de fútbol profesional estadounidense en vivo, así como los enfrentamientos de los Audi MLS Cup Playoffs y la Leagues Cup, con horarios consistentes y sin bloqueos. Con tu suscripción, podrás disfrutar de cada cotejo con transmisiones en inglés y español, mientras que los duelos con equipos canadienses también ofrecerán comentarios en francés- a través de la aplicación de Apple TV en dispositivos Apple, televisores inteligentes, dispositivos de transmisión, decodificadores y consolas de videojuegos, así como en la web en tv.apple.com.