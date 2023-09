Puedes seguir EN VIVO y EN DIRECTO desde el Banc of California Stadium de Los Ángeles el partido entre LAFC vs Inter Miami, este 3 de setiembre desde las 10 p.m. ET/ 7 p.m. PT. Entérate de toda la información sobre este partido importante para Lionel Messi, ya que busca salir de las últimas posiciones de la Conferencia Este del torneo local.

Los Angeles FC son considerados uno de los equipos más fuertes de la temporada, ya que ocupa el segundo lugar en la clasificación occidental de la MLS con 40 puntos, pero el Inter Miami viene a dar pelea, ahora un equipo muy diferente gracias a sus grandes figuras como Lionel Andrés Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba para lograr ser campeones de la Leagues Cup 2023. Ahora, les espera un difícil partido frente a LAFC.

Link para ver online, LAFC vs Inter Miami en vivo

A continuación te presentamos enlaces online y streaming desde tu celular o cualquier dispositivo móvil para mirar el partido entre LAFC vs Inter Miami en vivo por la MLS.

Link para ver, LAFC vs Inter Miami en vivo vía MLS Season Pass

Link para ver, LAFC vs Inter Miami en vivo vía Apple TV

¿Cómo ver en directo, LAFC vs Inter Miami vía Apple TV?

El partido LAFC vs Inter Miami en vivo se transmitirá en directo y en exclusiva a través de la app MLS Season Pass de Apple TV. Este servicio de transmisión está disponible en los Estados Unidos y el resto de países de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Asia y Europa.

Apple TV ofrece una variedad de opciones de suscripción, incluyendo una suscripción mensual de $15 o una suscripción anual de $99. Con una suscripción a MLS League Pass, podrás ver todos los partidos de la MLS de la temporada en los que participará el futbolista argentino Lionel Messi.

¿Cómo ver la MLS, Inter Miami vs LAFC vía Apple TV?

¿Dónde ver el juego del Inter Miami hoy GRATIS? A través de Apple TV tienes cuatro formas de hacerlo de manera gratuita:

Prueba gratuita de Apple TV : Puedes obtener una prueba gratuita de Apple TV durante 7 días. Esto te dará acceso a todo el contenido de Apple TV, incluyendo todos los partidos de la MLS.

: Puedes obtener una prueba gratuita de Apple TV durante 7 días. Esto te dará acceso a todo el contenido de Apple TV, incluyendo todos los partidos de la MLS. Oferta para dispositivos Apple : Si compraste un dispositivo Apple recientemente, puedes obtener tres meses gratis de Apple TV. Esto te dará tiempo de sobra para ver todos los partidos de la MLS y la Leagues Cup de la temporada.

: Si compraste un dispositivo Apple recientemente, puedes obtener tres meses gratis de Apple TV. Esto te dará tiempo de sobra para ver todos los partidos de la MLS y la Leagues Cup de la temporada. Suscripción a MLS Season Pass : Si ya tienes una suscripción a Apple TV, puedes obtener un mes gratis de MLS Season Pass. Esto te dará acceso a todos los partidos de la MLS y la Leagues Cup, así como a contenido exclusivo de la MLS.

: Si ya tienes una suscripción a Apple TV, puedes obtener un mes gratis de MLS Season Pass. Esto te dará acceso a todos los partidos de la MLS y la Leagues Cup, así como a contenido exclusivo de la MLS. Oferta para PlayStation: Si tienes una PlayStation 4 o PlayStation 5, puedes obtener tres meses gratis de Apple TV con tu suscripción a PlayStation Plus. Esto te permitirá ver todos los partidos de la MLS y la Leagues Cup, así como contenido exclusivo de la MLS.

Posibles alineaciones del Inter Miami vs LAFC

LAFC: McCarthy, Hollingshead, Palencia, Maldonado, Palacios, Sanchez, Duenas, Cifuentes, Vela, Bogusz, Bouanga

Inter Miami: Callender, Yedlin, Aviles, Miller, Alba, Arroyo, Busquets, Gomez, Messi, Martinez, Taylor o Farías.