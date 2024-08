CBP One es una aplicación gratuita en línea que está disponible para los migrantes en el centro y norte de México, que permite programar citas para presentarse en alguno de los POE (Puertos de Ingreso, en español) en la frontera suroeste. Si bien, a través de esta herramienta puedes concertar una cita, ¿qué sucede si pierdes una? En esta nota, te lo explicamos.

Cabe mencionar que la app fue creada en octubre de 2020 y, por aquel entonces, era un portal donde se podía acceder a ciertos servicios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Actualmente es una aplicación móvil que funciona como un portal único para una variedad de servicios de CBP, por lo que, mediante una serie de preguntas guiadas, dirige a cada tipo de usuario a los servicios adecuados según sus necesidades.

SI PIERDO MI CITA DE CBP ONE, ¿QUÉ HAGO?

En el caso de que no asistas a tu cita de CBP One, no pasa nada; así que tranquilo. Lo único que ocurre es que pierdes la oportunidad de haber sido seleccionado para una fecha determinada. Entonces, ¿qué hago? Simplemente debes solicitar una nueva cita.

Para ello, el estado de registro en CBP One cambiará nuevamente a “Solicitar una cita”. Por lo tanto, deberás seleccionar esa opción nuevamente y seguir las instrucciones para que te programen otro día, algo que no escoges tú, sino el sistema.

Un migrante venezolano navega por la aplicación móvil CBP One buscando una cita para ingresar a Estados Unidos fuera de la estancia temporal del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 5 de mayo de 2023 (Foto: Herika Martínez / AFP)

EL PROCESO DE CITAS EN CBP ONE

Tras inscribirte, recuerda que dispones de un plazo cada día para “solicitar una cita”. Para esto, debes seleccionar la inscripción en la que figuran todos los miembros de tu familia o compañeros de viaje con la misma dirección de destino en EE.UU., así como presentar una solicitud, publica el sitio web de U.S. Customs and Border Protection.

No olvides que cada día a las 12:00 p.m. (hora del este en Estados Unidos) se asignan citas a un grupo de inscripciones que “pidieron cita” el día anterior.

Es preciso señalar que el porcentaje de los seleccionados para citas comienza con el grupo de inscripciones más antiguas con base en la fecha de creación de inscripción inicial del usuario, mientras que el resto de las citas se selecciona al azar.

¿CÓMO ME ENTERO SI TENGO UNA CITA?

Quienes fueron seleccionados para una cita serán notificados. Si fuiste elegido, tienes que confirmar por medio de un control de geolocalización para garantizar que te encuentras en el centro o norte de México, “así como de la captura fotográfica y el proceso de detección de usuarios reales”, precisa el sitio web.

Y ¿SI NO FUI SELECCIONADO?

Si no fuiste seleccionado para una cita, debes “pedir cita” de nuevo con el fin de que te tengan en cuenta para la asignación de las 12:00 p.m. del día siguiente (hora del este en EE.UU.).

RECUERDA: Si te inscribiste en la aplicación CBP One y aún no has recibido una cita, debes seguir solicitándola cada día para que te tengan en cuenta en el reparto de citas del días siguiente.