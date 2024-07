Millones de familias en Estados Unidos no tienen el dinero suficiente para que todos sus integrantes coman de manera balanceada y nutritiva. En ese sentido, el gobierno tiene varios programas para ayudar a sus habitantes y uno de ellos es la entrega de los cupones de alimentos SNAP, los cuales están vigentes en la sociedad desde hace varias décadas, siendo este un beneficio ya muy conocido coyunturalmente. Sin embargo, hay cuestiones que siguen siendo una duda para muchos.

Una de las dudas más recientes gira en torno a los beneficios adiciones de SNAP que, en esta oportunidad, se vivirá uno en verano. Y es que se ha estipulado que los beneficiarios recibirán US$120 extra por cada menor de edad en etapa escolar y que se encuentra de vacaciones. Esto sucede porque, al no estar en la escuela pública, no reciben la alimentación que allí se otorga, por lo que los adultos de casa deben ingeniárselas con el objetivo de cubrir ese gasto adicional al que normalmente no están acostumbrados.

Si bien muchos pueden tener preguntas sobre cómo funcionará esta ayuda, hay que tener en cuenta que los indocumentados son quienes pueden estar soportando mucho más esta incógnita, ya que ellos no saben si van a recibir o no este beneficio extra y más porque las clases escolares acabaron y las vacaciones de verano obligan que sus hijos estén en casa y haya una o más bocas por alimentar, dependiendo del caso. Por eso, en este artículo vamos a conocer la respuesta a esa pregunta que se ha estado formulando.

Los cupones de alimentos SNAP se pueden canjear en tiendas autorizadas en Estados Unidos (Foto: Paul J. Richards / AFP)

¿LOS INDOCUMENTADOS RECIBIRÁN LOS BENEFICIOS EXTRAS DE SNAP?

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) ha lanzado una nueva iniciativa conocida como SUN Bucks, que proporciona beneficios adicionales para la compra de alimentos, especialmente dirigidos a familias con niños elegibles durante el verano. Sin embargo, surge la pregunta de si los inmigrantes indocumentados pueden acceder a estos beneficios.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), no es necesario ser ciudadano estadounidense para solicitar y calificar para los beneficios del programa SUN Bucks. Esto significa que los inmigrantes indocumentados también pueden participar en el programa sin que esto afecte su estatus migratorio o sus posibilidades de obtener una residencia legal en el futuro.

“SUN Bucks es un nuevo beneficio para la compra de alimentos disponible en casi todo Estados Unidos. Las familias con niños elegibles en edad escolar pueden recibir $120 dólares por cada niño para comprar alimentos durante el verano. Es posible que el programa SUN Bucks tenga otro nombre en el lugar donde vives”, comunicó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Si una familia ya recibe beneficios como SNAP, TANF o FDPIR, automáticamente quedará inscrita en el programa SUN Bucks si está disponible en su área de residencia. En caso contrario, se puede presentar una solicitud directa para acceder a estos beneficios adicionales. Es necesario cumplir con los límites de ingresos y otros requisitos establecidos para calificar.

Los beneficios de SUN Bucks pueden ser agregados automáticamente a la cuenta de SNAP, emitidos a través de una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT), o entregados de otra manera dependiendo de las regulaciones locales.