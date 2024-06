LOS ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS QUE FUNCIONARÁN EN FLORIDA Y TEXAS DURANTE JUNETEENTH

Este miércoles 19 de junio, como cada año, se conmemora Junetenneth, conocido también como el Día de la Liberación o Día de la Emancipación, una festividad que celebra el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. Debido a que es un feriado federal, los ciudadanos del país norteamericano buscan saber qué establecimientos y servicios funcionarán, y cuáles no durante esta fecha. A continuación te lo detallamos. Antes te precisamos que pese a tratarse de una celebración nacional, no todos los estados lo reconocen oficialmente, entre ellos Florida, aunque esto no quiere decir que todo estará abierto en dicho territorio.

La primera vez que se celebró fue el 19 de junio de 1866, con motivo del primer aniversario de la abolición de la esclavitud en Texas, aunque la emancipación de los esclavos a nivel nacional ocurrió el 6 de diciembre de 1865. Sin embargo, tuvo que pasar muchas décadas para que tenga reconocimiento nacional como feriado federal, algo que se consiguió en 2021. El nombre es un acrónimo de las palabras en inglés June (junio) y nineteenth (decimonoveno), la fecha de la celebración.

¿QUÉ ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS NO FUNCIONARÁN EN FLORIDA Y TEXAS DURANTE JUNETEENTH?

Como lo señalamos líneas arriba, este feriado nacional no impacta en todos los estados de la misma manera, pero si tomamos en cuenta que en Texas se originó la conmemoración, la apertura y cierre de establecimientos será de la siguiente manera:

BANCOS EN FLORIDA Y TEXAS. Los bancos más grandes e importantes como Bank of America, Wells Fargo, Chase Bank, Regions Bank, JPMorgan Chase & Co y Truist estarán cerrados el miércoles 19 de junio de 2024. Aunque sus cajeros automáticos sí funcionarán. En Florida, lo mismo pasará con las cooperativas de crédito Suncoast y Space Coast que dejarán de operar.

El USPS también cerrará sus puertas el 19 de junio; por tanto, no habrá entregas.

Una mujer sostiene un paraguas para atrapar dulces y cuentas durante las celebraciones anuales del 45º Día de la Independencia Nacional del 16 de junio en Galveston, Texas, el 15 de junio de 2024 (Foto: Mark Félix / AFP)

LOS ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS QUE FUNCIONARÁN EN FLORIDA Y TEXAS DURANTE JUNETEENTH

SERVICIOS DE CORREO. UPS o FedEx sí funcionarán con total normalidad este 19 de junio de 2024.

UPS o FedEx sí funcionarán con total normalidad este 19 de junio de 2024. RESTAURANTES Y CADENAS DE COMIDA RÁPIDA. Tal como ha ocurrido con otras fechas festivas, la mayoría de las tiendas y restaurantes de comida rápida del país abrirían sus puertas. Entre ellas tenemos: Starbucks, McDonalds, Pizza Hut, Burger King o KFC.

SI NOS CENTRAMOS SOLAMENTE EN FLORIDA

Tomando en cuenta que Florida no reconoce oficialmente Juneteenth a nivel estatal, tiene excepciones:

Si bien, el miércoles 19 de junio todas las oficinas del gobierno federal no esenciales permanecerán cerradas, las oficinas estatales de Florida sí abrirán sus puertas, precisó el medio local TCPalm. Aunque precisó que algunas oficinas gubernamentales y policiales locales gubernamentales y policiales locales pueden optar por cerrar.

En el tema educativo, las escuelas primarias y secundarias de Florida estarán cerradas por encontrarse de vacaciones de verano. Mientras que las universidades públicas no tendrán clases el 19 de junio, mientras las privadas podrían trabajar con normalidad.

En tanto, las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados también permanecerán abiertas.