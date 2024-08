Miami, famosa por sus impresionantes playas, su vibrante escena cultural y su animada vida nocturna, es una de las ciudades más buscadas para residir en Estados Unidos. No obstante, esta popularidad viene acompañada de un elevado costo de vida, lo que puede dificultar el acceso a viviendas para quienes desean disfrutar de sus múltiples atractivos. Sin embargo, hay barrios en Miami donde los precios de alquiler y compra son significativamente más bajos. Identificar estos vecindarios puede ser clave para aquellos que buscan disfrutar de las ventajas de vivir en Miami sin que su presupuesto se vea comprometido.

Según un estudio reciente realizado por GoBankingRates, se han identificado varios barrios en Miami que ofrecen opciones más económicas para alquilar o comprar una propiedad. Estos lugares, aunque no tan conocidos como las zonas más exclusivas de la ciudad, brindan oportunidades atractivas para aquellos que buscan reducir su gasto en vivienda sin sacrificar demasiado en términos de calidad de vida.

La ciudad de Miami es conocida por ser muy costosa para vivir (Foto: Pexels)

LOS CINCO BARRIOS MÁS ACCESIBLES PARA VIVIR EN MIAMI

1. Little Havana

Little Havana es uno de los barrios más emblemáticos de Miami, caracterizada por su rica herencia cubana y su ambiente vibrante. Conocida por sus coloridos murales, tiendas de puros y auténticos restaurantes latinos, Little Havana también ofrece precios relativamente bajos en comparación con otras áreas de la ciudad. Alquilar una propiedad en esta zona tiene un costo promedio de US$932 al mes, mientras que el precio promedio para comprar una vivienda es de aproximadamente US$116,936. Además de su asequibilidad, Little Havana es famosa por su cultura dinámica y eventos como el Carnaval de la Calle Ocho.

2. Flagami

Flagami se encuentra al sur del Aeropuerto Internacional de Miami y se caracteriza por su ambiente residencial tranquilo y accesible. Este vecindario es popular entre familias y profesionales que buscan un entorno relajado con buena accesibilidad a las áreas centrales de la ciudad. Cuenta con varios parques y espacios recreativos cercanos, como la Laguna Azul. El alquiler promedio es de US$939 por mes, y el costo de compra de una vivienda en el área ronda los US$151,929, ofreciendo una opción económica para aquellos que buscan estabilidad y tranquilidad.

3. Coral Way

Ubicado en el suroeste de Miami, Coral Way combina un entorno residencial apacible con una rica historia arquitectónica. Este barrio se destaca por sus casas históricas y su cercanía a parques como el Douglas Park y el Shenandoah Park. Coral Way ofrece una ubicación estratégica cerca del centro y del Aeropuerto Internacional de Miami. El alquiler mensual promedio es de US$1,310, mientras que el precio de una vivienda se sitúa en torno a US$311,115. Este equilibrio entre tranquilidad y accesibilidad hace de este barrio una opción atractiva para quienes buscan una mezcla de historia y comodidad.

4. Coconut Grove

Coconut Grove es conocido por su atmósfera relajada y su entorno verde, con calles arboladas y su cercanía a la bahía de Biscayne. Aunque es uno de los barrios más antiguos de Miami, ofrece un ambiente encantador y relajado que contrasta con el bullicio de otras áreas urbanas. El alquiler promedialos US$1,401 por mes, un precio razonable dado el entorno natural y cultural que ofrece. Sin embargo, el costo de compra de una vivienda en esta área puede ser elevado, con un promedio de US$592,500, lo que refleja la demanda por la tranquilidad y el encanto de la zona.

5. Bay Harbor Islands

Bay Harbor Islands es una pequeña comunidad insular al norte de Miami Beach, conocida por su ambiente tranquilo y seguro. Este vecindario ofrece vistas panorámicas a la bahía y una sensación de exclusividad y serenidad, a pesar de su proximidad a las principales atracciones de la ciudad. El alquiler mensual es de US$1,429, mientras que el precio promedio para la compra de una vivienda en esta área es de alrededor de US$312,800. La combinación de tranquilidad y acceso a comodidades hace de Bay Harbor Islands una opción interesante para quienes buscan una experiencia residencial única.