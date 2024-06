Ingresar a la universidad es un objetivo común para muchos jóvenes y estudiantes de secundaria, particularmente en Estados Unidos, conocido por sus prestigiosas instituciones educativas. Sin embargo, la realidad demuestra que no todos pueden alcanzar este objetivo debido a los altos costos. ¿Te interesa saber cuáles son las ciudades más costosas para asistir a la universidad y cuánto podrías gastar anualmente en promedio?

Estados Unidos es la tierra de las oportunidades, pero también de las universidades. Y es que en el país más poderoso del mundo también se encuentran las mejores casas de estudio a nivel global. Eso sí, acceder a algunas de ellas sin una beca o programa social puede resultar imposible debido a su altísimo costo.

Haciendo sumas y restas, podemos entender que el costo anual total de la matrícula en universidades de cuatro años en USA ha logrado triplicarse en los últimos 60 años, de una media de US$5,369 en 1963 a US$17,709 en 2023, de acuerdo a datos del Centro Nacional para Estadísticas de Educación.

El gasto anual de universidades puede llegar a costar decenas de miles de dólares (Foto: Pexels)

Pero eso no es todo. Por lo general, los estudiantes también requieren libros y accesorios como computadoras y tabletas, además de los gastos de comida y vivienda. En promedio, una factura de universidad total en la Universidad de Columbia puede llegar a bordear los US$500,000, según un informe de Self Financial.

En ese sentido, el mencionado estudio logró analizar todas las casas de estudio y determinó las 10 universidades con mayor costo en cuatro años. ¡Atención que todas son privadas!

A PRECIOS IMPAGABLES: LAS 10 UNIVERSIDADES MÁS CARAS DE TODO USA

De acuerdo a Self Financial, las casas de estudio universitaria más caras son:

Universidad de Columbia — Nueva York

Promedio de gasto por año: US$514,442

Universidad de Nueva York — Nueva York

Promedio de gasto por año: US$497,402

Universidad de Georgetown — Washington, DC

Promedio de gasto por año: US$472,817

Universidad de Harvard — Cambridge, Massachusetts

Promedio de gasto por año: US$472,027

Instituto de Tecnología de California — Pasadena, California

Promedio de gasto por año: US$458,330

Universidad del Sur de California — Los Ángeles

Promedio de gasto por año: US$457,650

Universidad de Chicago — Chicago

Promedio de gasto por año: US$455,257

Universidad George Washington — Washington, DC

Promedio de gasto por año: US$454,377

Universidad de Yale — New Haven, Connecticut

Promedio de gasto por año: US$451,516

Instituto de Tecnología de Massachusetts — Cambridge, Massachusetts

Promedio de gasto por año: US$441,948

¿POR QUÉ SON TAN CARAS?

Según Self Financial, las 10 universidades más costosas son privadas, lo cual tiene lógica ya que estas instituciones tienden a tener matrículas más elevadas en comparación con las públicas. No obstante, las universidades privadas suelen ofrecer paquetes de ayuda financiera y becas generosos, lo que puede reducir el costo de asistencia por debajo del de las universidades públicas.

De acuerdo con el College Scorecard del Departamento de Educación, los estudiantes que reciben ayuda financiera en Harvard pagan un promedio de US$19,500, comparado con los US$21,846 anuales que pagan los estudiantes de la Universidad pública de Massachusetts, Amherst.

El gasto total que un estudiante debe cubrir puede variar ampliamente dependiendo de la universidad elegida, las posibilidades de recibir asistencia financiera, y otras decisiones personales como vivir en el campus, tener un automóvil, dónde adquirir libros, y más.