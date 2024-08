Un boleto de US$10 dólares le permitió a un jugador ganar nada menos que US$300,000 de lotería de Darlington, en el estado de Carolina del Sur. El misterioso ganador ha revelado que hará con el premio que asegura le ha cambiado la vida.

El ganador ha preferido mantener su nombre en reserva, pues en Carolina del Sur, al igual que otros estados como Maryland y Dakota del Norte, los ganadores pueden optar por mantener el anonimato por un tema de seguridad y tranquilidad.

LO QUE HARÁ EL GANADOR DE UN RASPADITO DE US$300,000 CON EL PREMIO

El jugador ha revelado a la Lotería Educativa de Carolina del Sur que haber ganado el premio de USU$300,000 le ha ayudado mucho, pero aún lo mantiene guardado en el banco para darle un importante uso.

“Me ha ayudado mucho”, admitió ante los funcionarios. “Todavía no lo he gastado”, añadió. Sin embargo, admitió que espera comprar un terreno con ese dinero.

El boleto fue comprado en Sav Way #18 en102 Lamar Hwy, en Darlington, establecimiento que ganó una comisión de US$3,000 por haber vendido el boleto ganador.

Raspadito de la lotería (Foto: Lotería de Carolina del Sur)

¿CUÁNTO TIEMPO HAY PARA CANJEAR UN RASPADITO EN CAROLINA DEL SUR?

La Lotería de Carolina del Sur otorga los premios hasta 90 días después del final oficial del juego. El final oficial de los juegos se publicará en las tiendas minoristas y en el sitio web.

PREMIOS POR RECLAMAR

La Lotería de Carolina del Sur indicó que quedan tres premios mayores más de US$300,000 en el juego Wild Cash Multiplier Extra Play con probabilidades de 1 en 740,000.