A partir del 1 de septiembre de 2024, una serie de nuevas leyes han entrado en vigor en Texas, trayendo consigo importantes cambios en diversas áreas, desde la protección de los menores en Internet hasta la transparencia en la industria farmacéutica. Estas reformas, aprobadas en la legislatura estatal, tienen el objetivo de abordar problemas sociales, mejorar la seguridad y aumentar la rendición de cuentas en varios sectores.

Como sabemos, en Estados Unidos, cada país tiene sus leyes separadas, las cuales tienen valor dentro de su territorio individual, por lo que es habitual que los poderes estatales vayan implementando nuevas o mejorando otras que ya había en el pasado. Eso sí, hay reglas federales que se deben cumplir en todo el territorio nacional, las cuales no pueden ser trasgredidas.

LAS NUEVAS LEYES DE TEXAS VIGENTES DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE

Entre las más destacadas se encuentra la Ley de Protección de los Niños en Internet a través del Empoderamiento Parental, conocida como Ley SCOPE, que ha sido diseñada para limitar el acceso de los menores a las redes sociales y protegerlos de contenido potencialmente dañino.

La Ley SCOPE, parte del Proyecto de Ley 18 de la Cámara de Representantes, se encuentra en vigor parcialmente desde esta fecha. La legislación requiere que los sitios de redes sociales obtengan el consentimiento de un padre o tutor antes de permitir que un menor cree una cuenta. Además, las empresas deberán ofrecer a los padres herramientas para supervisar el uso que sus hijos hagan de las plataformas. Sin embargo, un juez federal ha bloqueado temporalmente la segunda fase del proyecto de ley, lo que podría afectar la implementación total de estas medidas.

Además de la Ley SCOPE, otras reformas importantes también han sido implementadas. El Proyecto de Ley 1841 del Senado busca brindar un mejor apoyo a las sobrevivientes de violencia en el noviazgo, estableciendo acceso a centros especializados en violencia familiar y definiendo de manera más clara qué constituye esta forma de violencia. Esta medida pretende ofrecer una mayor protección y recursos para las personas afectadas por abusos en sus relaciones sentimentales.

Por otro lado, el Proyecto de Ley 1710 de la Cámara de Representantes introduce un nuevo requisito para el Departamento de Justicia Penal de Texas, que ahora debe notificar a un juez si un acusado ha cumplido 75 días en prisión. Esta ley tiene como objetivo aumentar la transparencia y asegurar que el sistema judicial esté al tanto del tiempo de detención de los acusados.

En el ámbito de la salud, el Proyecto de Ley 241 del Senado aborda las preocupaciones sobre la transparencia en la industria de la insulina. Esta ley exige que los fabricantes de insulina de marca informen si no hay opciones genéricas disponibles, buscando así reducir el costo de este medicamento esencial y mejorar la accesibilidad para los pacientes que dependen de él.

Otra reforma significativa es el Proyecto de Ley 4510 de la Cámara de Representantes, que modifica la forma en que las agencias y universidades públicas en Texas reportan su información financiera al gobierno. Esta ley busca mejorar la eficiencia y la claridad en la gestión financiera de las entidades públicas.

Aunque la Ley 3291 de la Cámara de Representantes, que elimina las inspecciones estatales para vehículos no comerciales en la mayoría de los condados de Texas, no entra en vigor hasta el 1 de enero de 2025, es importante destacarla. A partir de esa fecha, los conductores no tendrán que pasar por estas inspecciones, aunque el costo del registro de vehículos aumentará en $0,75 para compensar esta medida. No obstante, algunos condados seguirán requiriendo pruebas de emisiones.