En un mundo globalizado, la pelea por la supremacía de los dispositivos móviles está entre dos gigantes tecnológicos: Android y iOS, este último, propiedad de Apple y responsable de productos como los iPad y los iPhone, probablemente de los más cotizados en la actualidad. Sin embargo, no todos parecen felices con la compañía fundada por Steve Jobs, pues un tribunal norteamericano aprobó que la empresa pague hasta 349 dólares a sus usuarios.

Cabe destacar que no es la primera vez que la empresa de la manzana tiene un problema legal, siendo el antecedente inmediato una denuncia del Gobierno de los Estados Unidos por, presuntamente, crear un monopolio alrededor de sus teléfonos inteligentes, conocidos como iPhone.

Por eso, si lo que quieres es saber cómo acceder al pago de hasta 349 dólares que dará Apple a sus usuarios de iPhone, en este artículo te contamos los motivos y requisitos para acceder a la compensación.

El iPhone 7 fue el primero que aportó la remoción del cargador jack (Foto: Apple)

¿POR QUÉ APPLE DEBERÁ PAGAR A LOS USUARIOS DE IPHONE?

La demanda contra la empresa inició en 2019 por solicitud de Joseph Casillas y De’Jhontai Banks, dos usuarios que adquirieron el iPhone 7 en 2017 y revelaron que su dispositivo presentó problemas de funcionalidad en menos de un año.

El proceso, que va a cumplir cuatro años, se conoce como el caso Tabak, et al. contra Apple Inc., y en este se señala que la compañía no informó de manera oportuna que los modelos iPhone 7 y iPhone 7 Plus tenían entre sus componentes chips Audio IC defectuosos.

“El demandante Casillas notó que el sonido de su teléfono estaba distorsionado con estática audible mientras intentaba reproducir un video en su teléfono”, indica la denuncia. “La demandante Banks notó que no podía escuchar a las personas que llamaban a menos que usara la función de altavoz de su iPhone. Estos son indicios comunes del defecto del IC de audio”, añade la demanda.

Por su parte, la defensa de Apple argumenta que no han incurrido en una falta o ilegalidad, pero ha optado por llegar a un acuerdo con los representantes de la parte demandada. En este trato, la compañía se compromete a destinar 35 millones de dólares en pagos a afectados.

“Como resultado de las prácticas comerciales injustas, engañosas y/o fraudulentas de Apple, los propietarios de los iPhone, incluidos los demandantes, han sufrido pérdidas comprobables”, señala el documento.

El próximo 18 de junio se celebrará una audiencia final que decidirá el destino del trato entre la empresa y los denunciantes. En caso de llegar a un acuerdo, este será aprobado por el Tribunal Federal de Distrito Norte de California de los Estados Unidos.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL PAGO DE APPLE POR EL IPHONE 7?

Como era de esperarse, solo aplican para este reembolso los usuarios que adquirieron los modelos iPhone 7 y iPhone 7 Plus entre el 16 de septiembre de 2016 y el 3 de enero de 2023 y reportaron un problema de audio a la empresa o pagaron a una empresa de reparación por una solución técnica.

Los pagos van desde los 50 hasta los 349 dólares, depende si hubo un pago por reparación y siempre que exista un reclamo previo.

No es necesario haber pagado por una reparación, pues se verificará en el sistema de atención al usuario de Apple que se haya presentado un reporte. En ese caso, el pago será de hasta 125 dólares.

Apple lanzó el iPhone 7 en setiembre de 2016 (Foto: TechRadar)

¿CÓMO PRESENTAR UN RECLAMO POR EL PAGO DEL IPHONE 7?

La única manera de ser incluido en el programa de pagos de Apple es llenando un formulario de reclamo hasta el 3 de junio. Sin este documento, el usuario no obtendrá el depósito. La fecha también marca el límite para presentar objeciones relacionadas con el acuerdo de la empresa.

Si eres propietario de uno de estos modelos, es probable que tengas una notificación en tu sistema de mensajería de Apple y solo debes ingresar a la web de Smartphone Audio Settlement para agregar tu ID de aviso y código de confirmación para acceder a la solicitud.

Del mismo modo, si tienes dudas sobre tu inclusión en el Grupo de Acuerdo, puedes llar al 1-833-633-0343 o escribe al Administrador de la demanda colectiva de Tabak v. Apple, en 1650 Arch Street, Suite 2210, Filadelfia, PA 19103, para solicitar información.