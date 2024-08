El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (Uscis, por sus siglas en inglés) desde el 19 de agosto de 2024 viene recibiendo las solicitudes de permanencia temporal en el país (Parole in Place) de parte de cónyuges de estadounidenses e hijos no ciudadanos, que viven desde hace más de una década en Estados Unidos sin documentos en regla. Sin embargo, no todos califican para este beneficio.

El 17 de junio, el gobierno de Joe Biden amplió el permiso de permanencia temporal en el país (“parole in place”), ante solo destinado a familiares de los militares, a otro grupo de extranjeros que están presentes en Estados Unidos sin haber sido admitidos por la vía legal.

La medida pretende beneficiar a 500,000 extranjeros que en promedio han residido en los Estados Unidos durante 23 años, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Además, unos 50,000 hijos no ciudadanos de estos cónyuges son elegibles para solicitar la libertad condicional bajo este proceso, lo que les permitirá solicitar la residencia permanente legal sin tener que salir de los Estados Unidos y ser procesados por un consulado estadounidense en el extranjero.

¿QUIÉNES NO SON LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PAROLE PLACE?

A continuación, conoce en qué casos las inmigrantes indocumentados no podrán aplicar al Parole Place:

No está disponible el Parole Place para quienes fueron admitidos legalmente en los Estados Unidos anteriormente , como personas que llegaron con visa de no inmigrante. Sin embargo, pueden ser elegibles para la acción diferida.

, como personas que llegaron con visa de no inmigrante. Sin embargo, pueden ser elegibles para la acción diferida. Los no ciudadanos que representen una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública. En ese caso, el DHS lo detendrá, lo expulsará o lo remitirá a otras agencias federales para una mayor investigación o procesamiento, según corresponda

Los inmigrantes indocumentados que han recibido condenas judiciales por delitos graves, serán descartados del proceso de aprobación para ser incorporados al programa PIP.

Otros delitos que te excluyen del Parole Place

Asesinato, tortura, violación o abuso sexual.

Delitos con armas de fuego, materiales explosivos o dispositivos destructivos.

Actividades relacionadas con abuso laboral, esclavitud, servidumbre involuntaria y la trata de personas.

Agresión agravada.

Delitos relacionados con la pornografía infantil, abuso o explotación sexual de menores.

Violencia doméstica, acecho, abuso infantil, negligencia o abandono infantil.

Delitos por posesión de drogas.

¿QUÉ PASA SI SOY ELEGIBLE PARA EL PAROLE IN PLACE?

Si eres elegible para el Parole in Place, podrás solicitar la residencia permanente legal sin tener que salir de los Estados Unidos. Además, podrás tener tu permiso de trabajo y número de Seguro Social, lo que te permitirá tener mayores beneficios.