Si eres extranjero y estás buscando naturalizarte o enviar alguna solicitud de visa debes saber que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha puesto a tu disposición la posibilidad de registrarte en línea para tramitar cualquiera de sus formularios. En los siguientes párrafos, te damos la guía para que puedas crear tu cuenta online.

Cabe precisar que esta es una agencia federal que supervisa la inmigración legal en el país norteamericano. Para realizar este trámite en línea, en lugar de hacerlo enviando tus formularios por correo postal, debes tener un teléfono, tableta o computadora con buena conexión a internet. Se recomienda que completes todo lo que se te solicita detalladamente para evitar errores y, de ser posible, guardes un borrador de tu solicitud.

GUÍA PARA CREAR TU CUENTA DE USCIS EN LÍNEA

A continuación, cada uno de los pasos que debes seguir para crear tu cuenta de USCIS en línea:

Paso 1: Ir al sitio web

Ingresa a https://www.uscis.gov/

Ubica en el lado superior derecho “Iniciar sesión”, haz clic ahí y se desplegarán dos opciones: elige “Crear una cuenta”.

Pasos para crear tu cuenta en línea del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Foto: USCIS)

Paso 2. Proporciona tu correo electrónico

Se abrirá una página para crear tu cuenta con el siguiente mensaje: “Su cuenta de USCIS es solo para usted. No cree una cuenta compartida con familiares o amigos. Las cuentas individuales nos permiten brindarle el mejor servicio y proteger su información personal. Debe proporcionar su propia dirección de correo electrónico a continuación si es usted quien está completando un formulario en línea, enviando una solicitud en línea o haciendo el seguimiento de un caso. Su dirección de correo electrónico se utiliza para iniciar sesión en su cuenta de USCIS. Todas las comunicaciones por correo electrónico de USCIS se enviarán a esta dirección”.

De inmediato, procede a colocar tu dirección de correo electrónico y luego clic en “Entregar”.

Paso 3. Confirma tu cuenta

Tras haber proporcionado tu correo electrónico persona, te enviarán un mensaje de confirmación. Aquí debes hacer clic en el enlace que aparece en el mensaje de confirmación para ir a la página de inicio de sesión y continuar con la creación de tu cuenta de USCIS en línea.

En caso no hayas recibido un mensaje de confirmación en tu bandeja de entrada en un lapso de 10 minutos, debes verificar en el spam o correo no deseado. Si a pesar de ello no te llegó nada, selecciona “Didn’t receive confirmation instructions?” (“¿No recibió instrucciones de confirmación?”) para que obtengas más información.

Paso 4. Lee los términos y condiciones

Lee atentamente los términos de uso del Sistema de Servicios de Inmigración en Línea para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, si estás conforme haz clic en “Estoy de acuerdo”.

Paso 5. Crea una contraseña

Debes crear una contraseña para tu cuenta de USCIS en línea. Esta debe tener por lo menos ocho caracteres, una letra mayúscula, una letra minúscula y un carácter especial.

Ingresa la contraseña, confírmala y luego haz clic en “Enviar”

Paso 6: Elige cómo desea recibir el código de verificación

Luego debes elegir de qué manera deseas recibir el código de verificación: por texto, correo electrónico o aplicación de autenticación. Después haz clic en “Enviar”. Es preciso mencionar que cada vez que entres a tu cuenta de USCIS en línea, también tendrás que ingresar un código de verificación de un solo uso para proporcionar un nivel adicional de seguridad. Esta será generada automáticamente y te será enviada a tu e-mail o mensaje de texto a tu móvil, según hayas elegido recibirlo.

Es preciso mencionar que su elegiste la opción por móvil, te pedirán tu número telefónico de Estados Unidos.

Paso 7: Ingrese el código de verificación

En el futuro, cada vez que entres a tu cuenta, recibirás un código de verificación de un solo uso por correo electrónico o mensaje de texto. Cuando la recibas, ingresa tu contraseña única en el espacio que está debajo de la frase “Secure one-time password” (Contraseña segura de un solo uso) y haga clic en “Submit”.

¿Qué pasa si no recibiste tu código de autenticación en el plazo de 10 minutos? Solamente debes seleccionar “request a new one-time password” (solicite una nueva contraseña de un solo uso).

Paso 8. Código de respaldo de verificación

Al crear una cuenta, también recibirás un código de respaldo de verificación de dos pasos. Guarda en un lugar seguro una copia de este código y luego haz clic en “Continuar”.

Paso 9: Recuperación de contraseña

Para recuperar tu contraseña, seleccione cinco preguntas, de las que debes proporcionar las respuestas y jamás debes olvidarlas. Esto te servirá si alguna vez olvidas cómo ingresar a tu cuenta de USCIS. Cuando acabes, simplemente haz clic en “Enviar”.