Jubilarse es una decisión importante a la que todos nos enfrentaremos una vez dejemos de trabajar. En el caso de que ya hayas pasado al retiro y el dinero no te alcance para subsistir cómodamente, una experta en finanzas te recomienda dejar de tener un gasto importante y así ahorrar mucho dinero con el ingreso de tu pensión. ¿Quieres saber de qué estamos hablando?

Si bien millones de jubilados en Estados Unidos reciben su pensión cada mes sin ningún problema, existen casos en los que una cuota de jubilación no es suficiente para subsistir. Este tipo de situaciones se da mayormente en familias numerosas o, aunque suene algo descabellado, personas con un mal manejo de finanzas.

Tengamos en cuenta que la jubilación requiere de llevar una vida con un ingreso fijo, por lo que resulta crucial que cada persona maneje su estilo de vida con algunos límites y sin tantos gastos demás. En algunos casos, los jubilados deben ajustar la billetera y acomodar su presupuesto para evitar préstamos bancarios, entre otros.

Tu dinero mensual por jubilación te puede limitar en muchos aspectos como compras o cenas en restaurantes (Foto: Pexels)

En el caso seas uno de los que no sabe cuál es la manera perfecta de ahorrar tu mensualidad de jubilación, déjame decirte que esta nota podrá salvarte de un problema financiero. Incluso, podrías ahorrar muchísimo dinero.

ESTE ES EL GASTO QUE TODO JUBILADO DEBE ELIMINAR PARA AHORRAR MILES DE DÓLARES, SEGÚN EXPERTA

De acuerdo a Suze Orman, conducta de “Mujeres y dinero” y una de las personas más influyentes del panorama económico de GOBankingRates, existe un gasto que toda persona que ha decidido jubilarse debe eliminar para evitar tener gastos fuera de su presupuesto mensual.

Para Orman, este pasivo es muy común entre todas las familias. “Ese gasto es comer fuera de casa”, aseveró Orman. En esa línea, la experta en finanzas recomendó que es preferible vivir debajo de las posibilidades, pero dentro del margen de las necesidades. ¿Cómo hacerlo? Pues, satisfaciendo tus necesidades en lugar de tus deseos.

Deberás cumplir con satisfacer tus necesidades y no tus deseos, según experta (Foto: Freepik)

Pero, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Las necesidades abarcan lo esencial, como los alimentos que compras en el supermercado. En contraste, los deseos son lujos, como cenar frecuentemente en un restaurante, tal y como señala la experta de GOBankingRates.

¿QUÉ SUCEDERÁ SI ELIMINO LAS COMIDAS FUERA DE CASA? PODRÍAS TENER MUCHOS BENEFICIOS

Orman propone que tanto jubilados como no jubilados deberían cortar o disminuir sus visitas a restaurantes para poder ahorrar más. Ella advierte que el gasto en comidas fuera es una de las principales causas de endeudamiento con tarjetas de crédito.

“En 2010 participé en el programa de Oprah Winfrey y, básicamente, lo que dije fue que si quieres ahorrar dinero, intenta no comer fuera de casa durante seis meses”, señaló la experta. “Bueno, la industria de la restauración se volvió loca. Pero después de eso, ¿sabes cuántas personas me escribieron y me dijeron: ‘Dios mío, Suze, hemos ahorrado muchísimo dinero’? Ni siquiera puedo contarte”.

En tanto, la especialista deja en claro que si bien es una mujer con mucho dinero, sigue su consejo la mayoría de las veces y evita despilfarrar sus dólares en cenas fuera de casa. “Soy una mujer muy, muy rica y lo último que pensaría es en salir a comer”, sentenció.

