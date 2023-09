José Rivera no se rinde en su lucha por demostrar que es el verdadero dueño del boleto de Powerball ganador de 2.04 billones de dólares, el mayor premio de la lotería de Estados Unido, y, por ello, ha contratado los servicios del prestigioso abogado Kurt Panouses, que tiene un bufete especializado en temas de lotería.

El hispano asegura que, un día antes del sorteo de noviembre 2022, le robaron el boleto de la habitación que le arrendaba al jardinero Urachi “Reggie” Romero, en California. Desde febrero inició su batalla por el boleto ganador y acusó a Romero de actuar en complicidad con Castro para apoderarse del ticket y del multimillonario premio.

Por ello, para alegar de que Edwin Castro, ciudadano estadounidense de origen hispano, no es el ganador legítimo de los $2,000 millones del Powerball, contrató al abogado Panouses para que lo represente en el caso, según The Sun US.

La audiencia por el caso del supuesto robo del boleto ganador del Powerball se realizará el próximo 29 de septiembre de 2023 en la Corte de Alhambra, California (Estados Unidos).

¿QUIÉN ES KURT PANOUSES, EL ABOGADO QUE BUSCARÁ QUITARLE EL PREMIO A EDWIND CASTRO?

Kurt Panouses es un abogado especializado en el tema de ganancias de lotería, tiene oficina en el condado de Brevard, Indialantic, Florida. Ha trabajado con innumerables ganadores de premios mayores durante los últimos 20 años y se ha convertido en el nuevo asesor legal de Rivera de cara a la audiencia el 29 de septiembre de 2023.

Panouses y su firma creen que Rivera compró el boleto ganador en el Joe’s Service Center en Altadena, California, en noviembre de 2022.

El medio El Confidencial, describe al abogado como “una especie de ‘señor Lobo’, a lo Tarantino, que borra huellas de un premio y consigue que sus clientes no pierdan la cabeza cuando de la noche a la mañana se convierten en multimillonarios”.

De su último cliente, un ganador de 16,5 millones de dólares de la lotería de Florida solo ha transcendido que compró el boleto dos días después de la americana Acción de Gracias. Según el abogado, se había quedado sin trabajo debido a la pandemia y no tenía ingresos.

Panouses ha vivido tantas situaciones surrealistas en su trabajo como “abogado de la lotería” que no descarta escribir un guion cinematográfico sobre los juegos de azar.

Kurt Panouses cobrando el cheque de uno de sus clientes para mantenerlo en el anonimato. Ahora representa a José Rivera (Foto: Lotería de Florida)

¿QUÉ DICE LA LOTERÍA DE CALIFORNIA?

La Lotería de California ha insistido en que Edwin Castro es el ganador legítimo y que sus procesos de verificación de ganadores de premios mayores son lo suficientemente estrictos para prevenir fraudes como el alegado. Sin embargo, sus representantes no han abundado sobre los méritos de las alegaciones contenidas en la demanda presentada el 22 de febrero ante la Corte Superior del Estado de California para el Condado de Los Ángeles.

RECLAMOS TARDÍOS Y COSAS QUE NO CUADRAN

Edwin Castro fue anunciado el 14 de febrero de 2023 como el ganador del “jackpot” correspondiente al sorteo del 8 de noviembre de 2022. Para algunos abogados de lotería, como Jon Bell, llama la atención el tiempo que se demoró en reclamar el premio y que haya preferido no aparecer ante las cámaras el día de la entrega del histórico cheque.

Bell, además, no entiende que, durante todo ese tiempo, José Rivera no haya advertido sobre la desaparición de su boleto y haya esperado para reclamar hasta después de que se cobró el premio. “Esta es una situación complicada porque, por lo general, la persona que se queja de que le robaron el boleto y que era el propietario legítimo del boleto sale mucho antes”, dijo a The US Sun.