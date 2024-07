Hay estados donde los botes de lotería no salen mucho, pero la suerte no los abandona. El miércoles 3 de julio reventó el jackpot de Powerball y está vez el boleto ganador fue comprado en un estado del noreste de Estados Unidos: Ohio, cuyas estadísticas no son favorables, pero tampoco imposibles.

El boleto fue comprado en el Walmart Supercenter, ubicado en 7680 Brandt Pike, en Huber Heights. La jugada, elegida al azar, acertó los seis números: 5 bolas blancas (2, 26, 33, 55, 57) y una roja (22). El Powerplay fue 2X.

Se trata de la quinta vez que se gana el premio mayor de Powerball en 2024. El anterior salió el 10 de junio en Nueva Jersey y fue por US$222,6 millones. sin duda, se trata de una gran inversión, teniendo en cuenta que cada jugada cuesta US$2, indicó Powerball en su página.

¿CUÁL ES LA PROBABILIDAD DE GANAR LA LOTERÍA POWERBALL?

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball es de 1 en 292,2 millones, por lo que es más probable morir como resultado del ataque de un tiburón (1 en 4.3 millones), aunque eso depende de si uno está nadando en el océano.

Powerball y sus probabilidades (Foto: Powerball)

OHIO, EL ESTADO DONDE CASI NUNCA GANA EL PREMIO MAYOR DE POWERBALL, PERO SE LLEVÓ EL BOTE DE US$139 MILLONES

Ha sido una sorpresa que el premio mayor del 3 de julio haya salido en Ohio. En los más de 14 años que ha participado en la lotería Powerball, solo se han vendido cinco boletos ganadores del premio mayor en el estado de Buckeye.

El estado ha ganado el 1,2% de los premios mayores, ocupando el puesto 32. Antes de que se vendiera el boleto ganador del 3 de julio, el último boleto afortunado de Ohio se vendió el 19 de julio de 2023. Antes de eso, el último ganador del Powerball de Ohio (US$124,9 millones en 2014) se compró en Conneaut, en la frontera con Pensilvania y la costa del lago Erie, lo más lejos posible de Dayton y aún así estar en Ohio.

Por el contrario, el primer lugar con más ganadores lo ocupa Indiana con 39 botes, seguido de Missouri, con 31; Minnesota, 22; Pensilvania, 19; y Wisconsin, 19.

Además, hay estados y territorios donde nunca se han ganado el premio mayor de la popular lotería: Maine, Mississippi, Dakota del Norte, las Islas Vírgenes y Wyoming.

¿CÓMO SE ENTREGARÁ EL PREMIO MAYOR EN OHIO?

Si bien el premio mayor es de US$139,3 millones, que salió sorteado el 3 de julio en Ohio, el ganador también puede elegir si desea el pago en 29 cuotas anuales o si retira el premio en efectivo por US$66,5 millones. A cualquiera de ambas opciones, se les debe aplicar el 28% en impuestos a las ganancias por adelantado (4% estatal y 24% federal), y es probable que deba millones más el siguiente abril, dada la categoría impositiva federal del 37% para los que más ganan, más la posibilidad de impuesto estatal que es de 4%.

Las ganancias de la lotería se destinan a un fondo educativo para beneficiar a las escuelas de Ohio. Los funcionarios estatales dijeron que la Lotería de Ohio contribuyó con US$1,400 millones de dólares al fondo el año fiscal pasado.