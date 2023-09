¿Quién será el nuevo billonario de California? En el estado donde Edwin Castro presentó el boleto ganador de los 2.04 billones de dólares, el premio más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos, el 19 julio 2023 una persona compró el billete premiado con US$1.08 billones. Sin embargo, hasta ahora no se sabe si reclamado de manera oficial o no.

Se trata del sexto más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos y el tercero del Powerball, según la Asociación de Lotería Multiestatal. Salió después de 37 sorteos.

El récord del premio mayor de la lotería Powerball fue de US$2,04 mil millones y fue comprado en una tienda de Altadena, California. Se lo llevó ciudadano de origen hispano, Edwin Castro, tras acertar los seis números en el sorteo del 7 de noviembre de 2022. Cabe recordar, que recién fue dado a conocer como ganador el 14 de febrero de 2023.

¿DÓNDE ESTÁ EL GANADOR DE US$1.08 BILLONES DE POWERBALL?

Han pasado más de dos meses del sorteo y aún no se sabe quién es el ganador del importante bote de Powerball, que salió el 19 de 2023 por 1.08 billones de dólares. Al día siguiente del sorteo, una mujer en estado de shock dijo haber ganado el premio, pero no supo más de ella.

Al revisar la página de Powerball se evidencia que aún el premio no ha sido cobrado , pues solo se indica que salió en California, pero no aparece el nombre de un ganador, como demanda la lotería de ese estado. Tampoco se indica si el ganador ha elegido entre el premio anual durante 29 años por un total estimado en US$1,080,000,000; o en efectivo por US$558,055,094.83, como se puede apreciar con los demás ganadores a lo largo de los años. En ambas opciones, es importante mencionar, se debe aplicar el cobro de impuestos de rigor, aunque en California no se gravan los estatales.

También se desconoce si la Lotería de California ya recibió el reclamo por el bote de julio de 2023. El proceso para verificar al ganador de un premio importante puede demorar semanas o incluso meses, sobre todo, teniendo en cuenta el caso de Edwin Castro, quien fue dado como ganador y ahora enfrenta una demanda por el presunto robo del boleto que lo hizo multimillonario.

¿CUÁLES SON LOS ESCENARIOS DEL POSIBLE BOTE DE LA LOTERÍA DEL 19 DE JULIO?

A casi dos meses del sorteo, todavía no se da a conocer el nombre del ganador del premio Powerball de US$1,080 millones. Esto puede estar pasando:

La Lotería de California, responsable de anunciar el nombre del ganador, estaría efectuando todos los trámites necesarios antes de certificar un ganador y anunciarlo.

El dueño del afortunado boleto aún no ha presentado para reclamar el premio del 19 de julio.

¿CUÁLES FUERON LOS NÚMEROS GANADORES DEL SORTEO DEL 19 DE JULIO DE POWERBALL?

El premio de más de mil millones de dólares se lo llevó una persona en la ciudad de Los Ángeles, California, tras acertar estos los seis números del sorteo del 19 de julio del Powerball: 7, 10, 11, 13, 24 y el rojo, que también es 24.

Según el informe de la Lotería de California, el boleto se vendió en Las Palmitas Mini Market, en el 1205 de Wall Street, en el centro de Los Ángeles. El dueño de la tienda minorista recibió un bono de US$1 millón de dólares por parte de la Lotería de California, por haber expedido el ticket afortunado.

El bote billonario fue comprado Las Palmitas Market, en Los Ángeles (Foto: AFP)

¿HASTA CUÁNDO Y CÓMO SE PUEDE RECLAMAR EL JACKPOT DE POWERBALL EN CALIFORNIA?

Powerball indica que las fechas de caducidad de los billetes suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. En el caso de California, las personas tienen un plazo hasta de un año después del sorteo para reclamar el premio. La fecha de caducidad suele aparecer en el reverso del boleto.

Para reclamar el premio, se debe completar un formulario de reclamo, el cual se puede entregar en cualquiera de las nueve sedes de servicio al cliente que tiene la Lotería de California en todo el estado. También puede ser enviado por correo. Luego, la entidad se contactará con el supuesto ganador para hacer los controles y entrevistas de rigor. Si todo es conforme, lo certifica como ganador.

Las normas de la Lotería en California obligan a que los ganadores de grandes premios deben ser dados a conocer .

¿QUÉ PASA SI NO SE RECLAMA EL PREMIO MAYOR DE POWERBALL?

De acuerdo con la página de Powerball, los premios no reclamados son conservados por la jurisdicción de la lotería. “Si un bote no es reclamado, el dinero debe ser devuelto a todas las loterías en proporción a sus ventas para el sorteo. Las loterías entonces distribuyen el dinero, basándose en las leyes de su propia jurisdicción, a otros juegos de lotería o al fondo general de su jurisdicción, o de otra manera según lo requiera la ley”, indica.