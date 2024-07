Todos soñamos con ganar la lotería, ¿pero realmente estamos preparados para ser multimillonarios? Los primero que se viene a la mente son los deseos de gastar: una mansión, auto de lujos, viajes y más. Ese detalle se dio cuenta un Brad Duke, quien el 28 de mayo de 2003 ganó US$220.3 millones de dólares de Powerball y, en vez de gastar, se propuse multiplicar su premio y lo logró. ¿Qué hizo? Conoce los detalles en esta nota.

La lotería Powerball es la más popular. Se juega en 45 estados, Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos cada lunes, miércoles y sábado a las 10:59 pm de la hora Este. Para jugar debes invertir en el boleto US$2 y US$3 si quiere añadir la opción Power Play, que multiplica tu premio por 2, 3, 4, 5 y hasta 10 veces, menos en el bote.

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball es de 1 en 292,2 millones, por lo que es más probable morir como resultado del ataque de un tiburón (1 en 4.3 millones), aunque eso depende de si uno está nadando en el océano.

LA ESTRATEGIA DE UN GANADOR DE POWERBALL PARA MULTIPLICAR SU PREMIO MAYOR

Brad Duke es uno de los ganadores de lotería que logró multiplicar su premio. Si bien ganó el bote de US$220 millones, la suma en efectivo descontando impuestos, fue de US$85 millones. Sin embargo, en 10 años su fortuna alcanzó los US$1,000 millones. ¿Qué fue lo que hizo?

Lo primero: no derrochar. Duke siguió con su vida tal como la tenía antes de ganar el premio, incluso mantuvo su viejo auto y recién lo cambio tres años después. El hombre trabajaba como gerente e instructor de ciclismo del Gold’s Gym, donde continuó enseñando durante más de un año después de ganar. “No quería dejar ese negocio, sentí que había sido muy bueno conmigo. Me estaba divirtiendo mucho y estaba haciendo lo que quería hacer cuando ocurrió todo”, declaró Duke a CNN.

Bien asesorado

El hombre de Idaho tenía claro que no quería ser otra historia de un ganador de lotería quedaba en la ruina y formó un equipo de asesores financieros de confianza, que se dedicaron a aconsejarle qué hacer con su dinero. Reveló, en febrero de 2027, a la cadena CNN que invirtió US$45 millones en empresas de bajo riesgo como bonos municipales, US$35 millones en activos de alto riesgo como acciones de energía y otros US$1,3 millones de dólares en la Fundación de la Familia Duke.

El ganador de la lotería creó una fundación que se dedica a realizar donaciones caritativa y ayudar a su comunidad. Para ello, cuenta con el apoyo de su familia.

Brad Duke logró hacer crecer su premio de lotería (Foto: Lotería de Idaho)

¿CÓMO DISTRIBUYÓ SU DINERO EL HOMBRE QUE LOGRÓ MULTIPLICAR SU BOTE DE POWERBALL?

El ganador de un bote de Powerball de mayo de 2003, Brad Duke, si bien ha invertido gran parte de su dinero con magníficos resultados, se ha dedicado a la filantropía y a ayudar a sus familiares. También le dio un espacio a la recreación.

US$45 millones: inversiones seguras y de bajo riesgo como bonos municipales

US$35 millones: inversiones agresivas como petróleo, gas y bienes raíces

US$1,3 millones: una fundación familiar: Duke family foundation

US$63,000: un viaje a Tahití con 17 amigos

US$125,000: se canceló la hipoteca de su casa de 130 metros cuadrados

US$18,000: pago de préstamo estudiantil

US$65,000: bicicletas nuevas, incluida una bicicleta de carretera BMC de US$12,000.

US$14,500: un VW Jetta negro usado

US$12,000: regalo anual para cada miembro de la familia.