El jackpot que se sorteó el 19 de julio de 2023 en Powerball ha sido uno de los botes de lotería más grandes en Estados Unidos. Por ello, cuando, al día siguiente, una mujer aseguró ante cámaras de televisión local que tenía los números ganadores del premio mayor, muchos envidiaron su suerte. Sin embargo, puede que su afirmación no haya sido tan veraz como se pensó.

Una misteriosa historia ha rodeado a la supuesta ganadora de los 1,000 millones de dólares del Powerball en California. Los medios locales captaron a una mujer en Las Palmitas Mini Market, en el centro de Los Ángeles, manifestando ser la afortunada ganadora del premio mayor, la mañana del 20 de julio.

En el video, la mujer aparece visiblemente nerviosa y asustada, cubriendo parte de su rostro. Cuando los reporteros intentan hacerle más preguntas, ella responde con un escueto “no puedo”, luego sale apresuradamente del establecimiento y se aleja en un automóvil BMW.

Desde entonces, ¿qué ha pasado con la supuesta ganadora? Aquí te lo contamos.

¿LA SUPUESTA GANADORA DE LOS MIL MILLONES DE DÓLARES DEL POWERBALL RECLAMÓ SU PREMIO?

A pesar del revuelo mediático, ha pasado más de un mes desde el sorteo del Powerball en el que un solo boleto resultó premiado con el premio mayor. Hasta el momento, la supuesta ganadora que apareció ante cámaras no ha reclamado su premio, lo que ha dejado a todos preguntándose qué sucedió realmente.

Además, la Lotería de California no ha anunciado que el ganador o ganadora haya acudido a sus oficinas a reclamar el dinero. Por lo que, de no haber sido la mujer que ha circulado las redes sociales, la persona que realmente compró el boleto no parece estar en apuro de conseguir más de mil millones de dólares.

¿LA MUJER QUE DIJO HABER GANADO LOS MIL MILLONES DE DÓLARES DEL POWERBALL MENTÍA?

Lo cierto, es que nada es seguro. Sin embargo, algunos indicios levantan la teoría de que la mujer que apareció en Las Palmitas Mini Market no estaba siendo del todo honesta.

Por lo menos, eso es lo que cree Saraí Palacios, nieta del administrador del lugar, quien expresó al Daily Mail sus dudas sobre la autenticidad del reclamo de la mujer: “Ella no ganó. No estoy segura por qué ella hizo eso. Creo que quería salir en la televisión”.

Una persona compra boletos de Powerball en un quiosco de periódicos en la ciudad de Nueva York el 19 de julio de 2023. El premio mayor de Powerball ha alcanzado los 1,000 millones de dólares para el sorteo del 19 de julio de 2023, lo cual solo ha ocurrido dos veces antes en la historia del juego (Foto: AFP)

¿CÓMO SE RECLAMA EL PREMIO DEL POWERBALL?

La entidad ha explicado que confirmar y anunciar al ganador de un premio mayor de lotería es un proceso que requiere una verificación rigurosa y puede llevar semanas o incluso meses.

“Parte de ese proceso involucra una entrevista a la persona por parte del oficial de la Lotería de California antes de que se le declare ganador. La entrevista involucra preguntas sobre el punto de venta del boleto ganador. Hay aspectos del boleto que no se divulgan para ayudar a proteger la integridad de la ganancia. Estos procedimientos estándar de seguridad pueden tomar semanas o meses en completarse; la Lotería de California procesa más de 10,000 reclamos al mes en su sede en Sacramento”, detalló la oficina en el comunicado de prensa.