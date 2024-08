Si no pudiste aprovechar las increíbles ofertas del Prime Day de verano en Amazon, no te preocupes, ya que una nueva oportunidad está en camino con el Prime Big Deal Days. Este evento te brindará la posibilidad de ahorrar en tus productos favoritos con descuentos exclusivos que no querrás dejar pasar. Aquí te contamos cuándo comenzarán las rebajas y cómo puedes acceder a ellas para sacar el máximo provecho de esta segunda ronda de ofertas.

El Prime Big Deal Days de Amazon es la versión otoñal del Prime Day, que se llevó a cabo el 16 y 17 de julio de 2024. Durante este evento, podrás encontrar grandes descuentos en productos de las mejores marcas, con más de 35 categorías participando en las promociones especiales.

Asegúrate de estar listo para aprovechar las increíbles ofertas que estarán disponibles y no dejes pasar esta oportunidad de ahorrar antes de que comiencen las festividades de fin de año.

Puedes aprovechar las ofertas del Prime Big Deal Days de Amazon para adelantar las compras navideñas (Foto: Pexels)

FECHA DE INICIO DEL PRIME BIG DEAL DAYS DE AMAZON

Amazon ha confirmado que su evento de ofertas, Prime Big Deal Days 2024, se llevará a cabo en octubre, pero aún no ha revelado las fechas exactas. Según el comunicado de prensa de agosto, el evento ocurrirá justo antes de que empiece la temporada de fiestas y celebraciones de fin de año, lo que te permitirá acceder a ofertas navideñas anticipadas en categorías muy populares.

Estaremos atentos para informarte tan pronto se anuncien las fechas exactas, ¡así que mantente al tanto para no perderte las mejores ofertas!

ACCESO AL PRIME BIG DEAL DAYS DE AMAZON

El Prime Big Deal Days de Amazon es un evento exclusivo para miembros Prime, lo que significa que solo quienes tienen una suscripción activa pueden acceder a las ofertas anticipadas.

Si aún no eres miembro, no te preocupes. Puedes aprovechar la membresía de prueba gratuita de 30 días que ofrece Amazon, o suscribirte antes del evento para asegurarte de no perderte ninguna de las increíbles ofertas. ¡Es una excelente oportunidad para disfrutar de los beneficios de Prime mientras aprovechas los descuentos!