Las monedas suelen ser vistas en Estados Unidos como si no importaran, pero esto no debe ser así, por lo que mejor te recomiendo que no las arrojes al olvido de tu bolsillo o en el rincón más alejado de tu casa, pues antes de hacerlo es preferible que lo pienses dos veces o, mejor dicho, que revises bien esos ejemplares, ya que podría haber una pieza histórica que valga muchísimo para un coleccionista. De esta manera estarías consiguiendo una suma importante de dinero a cambio de algo que, prácticamente, no valía nada de acuerdo con su denominación.

En el pasado hemos visto casos de similares que se han vendido por mucho dinero, pero ahora es el momento de hablar, como dice en el titular, de una moneda de 10 centavos muy particular y que fue acuñada hace casi 70 años. Se trata de una que en el anverso se puede apreciar la cara del presidente Franklin D. Roosevelt con las iniciales del diseñador John R. Sinnock, mientras que en la parte posterior aparece la Antorcha de la Libertad, la rama de olivo y la rama de roble, convirtiendo a dicha pieza en una obra de arte que cualquier experto quisiera tener entre sus pertenencias.

El ejemplar que llama la atención en esta ocasión es la que se fabricó en 1956, año en el que se acuñó, en promedio, 217 millones de ejemplares, los cuales se han ido perdiendo con el tiempo, aunque aún quedan muchos de ellos que se encuentran en circulación. Sin embargo, no todas las monedas de este tipo pueden llegar a valer miles de dólares, pues depende mucho de su rareza, los errores en su diseño y, obviamente, su conservación. Entre menos señales de uso y antigüedad tenga, mejor será valorado por algún coleccionista que quiera comprar alguna.

ERRORES USUALES EN ESTA MONEDA

Marca de ceca repujada: se refiere a que, durante el segundo golpe en la fabricación, la letra se duplica debido a que el impacto no se da en el mismo lugar.

Roturas en la superficie: esto sucede cuando el troquel se rompe y al golpear la plancha provoca alguna grieta en la moneda, lo cual puede ser perjudicial para la pieza, pero no para su valor.

Matriz duplicada: sucede cuando la máquina golpea dos veces en el mismo lugar de la moneda, haciendo unos detalles más definidos en el diseño de la moneda.

Plancha recortada: sucede cuando la troqueladora se traba, provocando algunos errores muy visibles en los bordes de las monedas.

La moneda de 10 centavos que fue acuñada en 1956 (Foto: eBay)

¿EN CUÁNTO SE PUEDE VENDER LA MONEDA?

Dependiendo los detalles, los errores que pueda tener la pieza y el estado de conservación, el precio de los 10 centavos de Roosevelt de 1956 puede variar mucho, incluso también tiene que ver quién es la persona que la quiere adquirir. Eso sí, si tienes la mejor de la suerte estarás obteniendo miles de dólares, como ha sucedido en el pasado con los siguientes casos: