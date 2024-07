Si pensamos en algún juego de azar que reparta millones de dólares, seguramente vendrá a nuestra cabeza alguna lotería como Powerball o Mega Millions que en Estados Unidos son muy populares por poner en juego unos montos alucinantes de dinero que todos soñamos con ganar, aunque debemos ser conscientes de que las probabilidades son muy bajas. Pese a eso, se intenta comprando algún boleto, pues uno nunca sabe. Además, en caso de ganar estarías cambiando tu vida para siempre y la de tu familia también.

Para un gran sector de norteamericanos, esa es una de las opciones más viables de cambiar su vida de la noche a la mañana, por más que las probabilidades de conseguir el jackpot sean bajísimas. Y es que, a sabiendas de ello, millones de personas siguen comprando boletos para los sorteos de las mencionadas loterías que, por lo general, suelen ser dos veces a la semana. Si hablamos de la comunidad de latinos en el país, sus integrantes también forman parte de ese grupo que prueba suerte y no está mal que lo intenten, pues ya hubo casos de ganadores hispanohablantes.

No obstante, las cosas no son tan sencillas como parecen. Además de las bajas posibilidades de acertar a los números del sorteo, hay que sumarle el hecho de que existen muchísimos latinos indocumentados en Estados Unidos que se preguntan si es que pueden cobrar los premios de las loterías con su condición migratoria. La respuesta a esa interrogante es sí, pero se deben cumplir algunos requisitos básicos que debes tomar nota, si es que eres uno de los que no cuentan con papeles legales, pero quieren intentar ser millonarios a través de este juego.

Un hombre escogiendo los números que va a utilizar en un sorteo de Powerball, una de las lotería más populares en Estados Unidos (Foto: AFP)

LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INDOCUMENTADOS PARA COBRAR PREMIOS DE LOTERÍA

En Estados Unidos, la lotería representa una esperanza para muchos, incluidos aquellos sin documentos legales y no es un secreto porque el dinero que se pone en juego probablemente no lo veamos nunca, por más que nos sacrifiquemos muy duro en los mejores empleos. Por ende, la posibilidad de ganar millones de dólares plantea una pregunta crucial: ¿pueden los indocumentados cobrar premios de la lotería? La respuesta, de acuerdo con las regulaciones actuales, es afirmativa, pero como te lo dije en líneas anteriores, hay que cumplir ciertos requisitos muy importantes al momento de apersonarte dispuesto a recibir ese dinero ganado.

Los requisitos para reclamar premios de lotería, como era de imaginarse, depende según el estado en el que haya sido comprado el afortunado boleto ganador, pero se dividen típicamente en dos categorías principales: premios menores y premios mayores. Los menores, generalmente de menos de US$600, pueden ser reclamados en el lugar donde se compró el boleto, simplemente firmando el reverso y entregándolo al minorista de lotería, no necesitarás una identificación o algo similar que evidencie tu estatus migratorio. Lo más complejo sucede en el caso de los montos más grandes.

Para premios mayores de US$600, lo que incluye el jackpot y similares, el proceso es un poco más riguroso. El ganador debe presentarse en la sede de la Comisión de Loterías del estado, donde se requiere una identificación válida emitida por el gobierno, como un pasaporte o una licencia de conducir. Sea cual sea que presentes debe tener foto para que sea válida. Esta medida está diseñada para garantizar la integridad del proceso y asegurar que el dinero que fue obtenido se entregue al legítimo ganador y no a cualquier suplantador.

Todos sueñan con ganarse mucho dinero y cambiar sus vidas para siempre (Foto: Pexels)

¿CÓMO ES EL PAGO DE IMPUESTOS A LOS PREMIOS DE LOTERÍA?

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta para cualquier ganador de lotería, incluidos los indocumentados, son los impuestos. Según la legislación federal, se retiene un impuesto del 30% sobre las ganancias, pero no es el único descuento que se tendrá. Y es que también se aplican impuestos estatales adicionales que varían según la jurisdicción, así que deberás revisar el monto exacto del estado en el que te encuentres o donde compraste el ticket.

LA EDAD MÍNIMA PARA JUGAR

Es importante mencionar que la edad legal para jugar a la lotería también varía entre los estados. La mayoría establece una edad mínima de 18 años, pero algunos, como Arizona y Iowa, elevan este requisito a 21 años. Es esencial que los jugadores estén informados sobre las regulaciones locales para evitar complicaciones al comprar boletos y al reclamar premios, pues de no cumplir con los requisitos, podrías quedarte con las manos vacías.

En conclusión, mientras que Powerball o Mega Millions ofrece una puerta abierta a la fortuna para todos los residentes de EE.UU., independientemente de su origen o estatus legal, los indocumentados pueden aprovechar esta oportunidad si cumplen con los requisitos legales establecidos. La lotería, en su esencia, es una demostración de que el destino puede cambiar con un solo boleto ganador, ofreciendo esperanza y cambio a aquellos que se atreven a soñar en grande en tierras estadounidenses. ¿Te animas a jugarla?