Para sacar licencia de manejar en Estados Unidos debes tener un estatus legal correcto; sin embargo, en el estado de California existe una ley para que los inmigrantes puedan acceder a este documento, en la que se incluyen datos de identificación como nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, firma, fotografía; entre otros, debido a que en el 2015, se aprobó el llamado “estado dorado”, un permiso que se conoce como licencia AB 60 que se puede sacar sin documentos que prueben la residencia legal en Estados Unidos.

La ley de Conducción Segura y Responsable (AB 60) entró en vigor el 2 de enero del 2015 y con ella se permite que todos los californianos elegibles soliciten una licencia de conducir, independientemente de su estatus migratorio actual.

Estos permisos son para personas que no pueden garantizar la presencia legal en EE.UU., pero que sí cumplen con los requisitos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de California y pueden probar su identidad y residencia en el estado. Asimismo, los interesados pueden solicitar este documento no comercial, los cuales incluyen las licencias Clase C (mayoría de automóviles), Clase M1/M2(motocicletas), Clase A o B (remolques y algunos vehículos creativos)

¿Cómo solicitar la licencia de conducir AB 60 en California?

Utiliza la lista de verificación AB 60 para ver si tienes todos los documentos necesarios para calificar para una licencia de conducir de California. Deberás completar un curso de educación para conductores si tiene entre 15 y 17 años y medio.

Completa la solicitud para obtener una licencia de conducir, para ello, debes crear una cuenta MyDMV para iniciar la solicitud en línea.

Posteriormente, deberás realizar y aprobar un examen de conocimientos. Está disponible en más de 40 idiomas. Estudia el Manual del conductor, también disponible en varios idiomas. Puedes realizar el examen en línea o en persona.

Presenta los documentos correctos de identidad y residencia a su cita en el DMV. Sin los documentos correctos, será necesaria una revisión secundaria.

Programa una cita para finalizar el proceso de solicitud en el DMV. Si necesitas un intérprete, llama al 1-800-777-0133. Una vez que llegues a tu cita, dirígete a la ventana “Comience aquí”.

Una vez que llegues a tu cita, dirígete a la ventana “Comience aquí”. Si no pudiste proporcionar documentos aceptables, será necesaria una comprobación secundaria para verificar tu identidad y residencia.

Finalmente, programa una cita para la prueba de manejo o llama al 1-800-777-0133. Si tienes que pasar por el proceso de verificación secundaria, completa primero tu entrevista.

¡Felicitaciones! Ahora que has completado con éxito cada paso, recibirás tu licencia de conducir del DMV por correo.