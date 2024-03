Si gano alguna lotería, seguramente me volvería loco de la emoción y no sabría en qué empezar a gastar el dinero, aunque podría ser en alguna propiedad de alto costo. Así como yo, muchos de los que están leyendo esta nota, habrán fantaseado con la idea de convertirse en millonario de la noche a la mañana, aunque esto sea difícil de ser realidad por las pocas probabilidades. Sin embargo, un reciente ciudadano de New York se acaba de sumar a la lista de afortunados ganadores de estos juegos de azar.

Esta persona, sin duda, está cumpliendo el sueño que tanto tú como yo alguna vez hemos tenido, así que debe estar muy contento y ni imaginarnos la sensación que habrá tenido cuando cotejó el boleto y notó que se había convertido en el ganador, o puede que haya visto el sorteo en vivo. Sea como sea, se adjudicó el premio mayor de New York LOTTO, el cual tenía un pozo de 19.2 millones de dólares, que, si bien no es uno de los más grandes de la historia norteamericana, estoy seguro de que nadie lo menospreciaría.

¿CUÁNDO FUE EL SORTEO QUE DETERMINÓ EL GANADOR DEL PREMIO MAYOR?

En todo el mundo, es normal que en todos los sorteos de loterías hayan ganadores, pero no de premios mayores, sino de algunos menores, así que llama mucho la atención cuando una persona logra acertar cada uno de los números que salen en el sorteo. Es por ello que no es sorpresivo que estemos hablando de este ciudadano en New York, que se ha ganado los más de 19 millones de dólares.

De acuerdo con la información de público conocimiento, el sorteo ganador se realizó el pasado sábado 23 de marzo. La jugada de aquel hombre o mujer fue 6, 20, 38, 48, 52, 54 y la bonificación, 46.

¿DÓNDE SE COMPRÓ EL BOLETO GANADOR?

No se ha conocido en qué tienda específicamente se adquirió el boleto ganador, pero sí que fue comprado en la ciudad de Schenectady. Lo que sí podemos decir es que, dicho estado se ha convertido en uno de los lugares con más ganadores en los últimos meses, ya que en la lotería Powerball dos ciudadanos ganaron 1 millón de dólares, uno de Manhattan y otro en Queens.

New York Lotto dio a conocer que un jugador acertó la jugada del pozo mayor (Foto: New York Lotto)

¿QUIÉN ES EL GANADOR DE LOS 19.2 MILLONES DE DÓLARES DE NEW YORK LOTTO?

Lo que la gente quiere saber cuando sale el pozo principal de alguna lotería es la identidad del afortunado. Sin embargo, de acuerdo con El Diario, esta persona aún no se ha presentado a cobrar su dinero, por lo que habrá que esperar un poco más de tiempo para conocer de quién se trata.

Como norma de esta cadena de juegos, el ganador tiene hasta un año para reclamar el premio.