Si amas las producciones coreanas, entonces no te puedes perder la divertida comedia romántica que ocupa el tercer puesto en el ranking de series de habla no inglesa de Netflix y, por lo tanto, se posiciona como el k-drama más visto del momento en la plataforma de streaming. Por si fuera poco, está protagonizada por dos superestrellas del país asiático y fue escrita por Park Ji-eun, la creadora del exitoso show “Aterrizaje de emergencia en tu corazón”. ¿Ya sabes de qué programa se trata? Pues, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes conocer sobre “Queen of Tears”.

Titulada en español como “La reina de las lágrimas”, la ficción se centra en el matrimonio conformado por la “reina” de las tiendas departamentales y el “príncipe” de los supermercados, quienes atraviesan una fuerte crisis conyugal.

Lo curioso es que ambos provienen de orígenes muy distintos: ella, como la rica heredera de un conglomerado comercial; él, miembro de una familia rural. En ese sentido, se podría sugerir que sus diferencias socioculturales fueron puntos claves del declive de su relación. Pero, ¿será el amor suficiente pasa superar estos obstáculos?

Antes de averiguarlo, debes tener en cuenta que “Queen of Tears” se estrenó el 9 de marzo de 2024 a través de la cadena coreana tvN, donde rompe récords con la emisión de cada capítulo.

De acuerdo con Soompi, por ejemplo, su sexto episodio logró un promedio nacional del 14,1%, superando la marca de cualquiera de sus transmisiones anteriores.

Vale precisar que el show llegó a Netflix Latinoamérica el pasado sábado 23 de marzo del 2024, por lo que se espera que el público de esta región incremente las cifras de audiencia que se han alcanzado en otras partes del mundo.

¿DE QUÉ TRATA “QUEEN OF TEARS”?

Como mencioné previamente, “La reina de las lágrimas” narra la historia de Baek Hyun-woo (Kim Soo-hyun), un abogado humilde pero perspicaz que procede del pequeño pueblo de Yongduri; y Hong Hae-in (Kim Ji-won), una ejecutiva de alto poder acostumbrada a vivir con lujos, al ser la nieta de un conglomerado minorista mega-rico.

Ambos se conocieron cuando eran becarios en la empresa del abuelo de la chica, donde se enamoraron a pesar de sus diferencias económicas. Así, su sonada boda los convirtió en la “pareja del siglo”.

Lamentablemente, no todo puede ser perfecto y, tan solo tres años después del enlace matrimonial, la dupla se encuentra en plena crisis conyugal que los hace replantearse la relación.

En estas circunstancias, casi se produce una tragedia, por lo que ambos deben enfrentarse a su amor como nunca antes lo habían hecho. ¿Será suficiente para reavivar su romance?

MIRA EL TRÁILER DE “QUEEN OF TEARS”

¿CÓMO VER “QUEEN OF TEARS”?

“Queen of Tears” es una producción exclusiva de Netflix. Entonces, para disfrutarla, solo necesitas contar con una suscripción activa al servicio de streaming. Recuerda que sus episodios se estrenan semanalmente en la plataforma.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “QUEEN OF TEARS”?

“La reina de las lágrimas” está protagonizada por dos superestrellas de Corea del Sur. En primer lugar, Kim Soo-hyun, quien interpreta a Baek Hyun-woo. Previamente, lo hemos visto en proyectos como “Está bien no estar bien”, “Sueña Sin Límites”, “The Producers” y “El gran golpe”.

Por otro lado, tenemos a Kim Ji-won, quien le da vida a Hong Hae-in. La actriz también forma parte de los elencos de “Mr. Sunshine”, “Mi diario de liberación”, “Aseudal Chronicles”, “Amor en la ciudad”, entre otras producciones.

A ellos los acompañan en el reparto:

Park Sung-hoon como Yoon Eun-sung / David Yoon

Kwak Dong-yeon como Hong Soo-cheol

Lee Joo-bin como Cheon Da-hye

Kim Kap-soo como Hong Man-dae

Lee Mi-sook como Moh Seul-hee

Jung Jin-young como Hong Beom-jun

Na Young-hee como Kim Seon-hwa, entre otros intérpretes.

Las estrellas Kim Soo-hyun y Kim Ji-won lideran el póster oficial de la serie "Queen of Tears" (Foto: Netflix)