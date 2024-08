Una REAL ID es una licencia de conducir que es aceptada como una forma de identificación por el gobierno federal y desde el 7 de mayo de 2025 los residentes en suelo estadounidenses que quieran ingresar a edificios gubernamentales y realizar vuelos nacionales necesitarán presentar el documento. ¿Qué pasará si no lo tienes?

Una REAL ID es una tarjeta de identificación especial que, aunque no reemplaza al pasaporte, será clave para que te movilices dentro del país norteamericano. Se utilizará no solo en los 50 estados y el Distrito de Columbia, sino también en los cinco territorios cumplen con la normativa. La ley Real ID fue aprobada por el Congreso en el año 2005, luego de una sugerencia realizada por la Comisión del 11 de septiembre.

¿CÓMO PUEDO SABER QUE MI REAL ID ES VERDADERO?

Las licencias de conducir y documentos de identificación que cumplen con la norma REAL ID, se emiten en todo los estados, el Distrito de Columbia y los cinco territorios.

Las tarjetas que cumplen con los requisitos se caracterizan por tener una estrella en la parte superior derecha. Hay estados como California que tienen un oso dorado con una estrella blanca en su interior, además hay otras de color negro y dorado.

Este es uno de los documentos Real ID, todos se caracterizan con una estrella a la derecha (Foto: DHS)

Ejemplo de una licencia de conducir que cumple con los requisitos de una Real ID (Foto: DMV)

¿QUÉ PASA SI MI IDENTIFICACIÓN TIENE UNA TARJETA REAL ID?

Si la tarjeta no tiene una de estas marcas de la estrella del REAL ID, debes saber que el DHS indica que los viajeros que no presenten una licencia que cumpla con REAL ID o una alternativa aceptable a partir del 7 de mayo de 2025 no podrán pasar por el punto de control de seguridad.

¿PARA QUÉ SIRVE EL REAL ID?

La licencia de conducir te sirve para estos casos: