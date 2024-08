Una REAL ID es una licencia de conducir que es aceptada como una forma de identificación por el gobierno federal y desde el 7 de mayo de 2025 los residentes en suelo estadounidenses que quieran ingresar a edificios gubernamentales y realizar vuelos nacionales necesitarán presentar el documento. ¿Qué pasará si no lo tienes?

Una REAL ID es una tarjeta de identificación especial que, aunque no reemplaza al pasaporte, será clave para que te movilices dentro del país norteamericano. Se utilizará no solo en los 50 estados y el Distrito de Columbia, sino también en los cinco territorios cumplen con la normativa. La ley Real ID fue aprobada por el Congreso en el año 2005, luego de una sugerencia realizada por la Comisión del 11 de septiembre.

¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS QUE NECESITO PARA TRAMITAR LA REAL ID EN ESTADOS UNIDOS?

Estos documentos pide la norma federal, aprobada por la Comisión del 11 de septiembre, para obtener el Real ID:

Documentos de identidad con nombre legal completo y fecha de nacimiento

Dos comprobantes de residencia (facturas de servicio público, contrato de alquiler, declaración de impuestos)

Comprobante de status (pasaporte, certificado de nacimiento o tarjeta de residente permanente)

Número de Seguro Social

¿PARA QUÉ SIRVE EL REAL ID?

La licencia de conducir te sirve para estos casos:

Acceso a determinadas instalaciones federales, como juzgados y el departamento de Estado

Embarque en aeronaves comerciales reguladas por el gobierno federal

Bases militares

Ingreso a las centrales nucleares

El Real ID se usará para ingresar a aeropuertos para vuelos domésticos, pero si no tienes puedes usar un pasaporte (Foto: Pixabay)

¿QUÉ SUCEDERÁ CUANDO ENTRE EN VIGENCIA EL USO OBLIGATORIO DEL REAL ID?

Desde el 7 de mayo de 2025, las agencias federales, incluidos el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), solo podrán aceptar las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas como identificación para acceder a las instalaciones federales, incluidos los puntos de control de seguridad de los aeropuertos de la TSA. Las nuevas reglas requieren estas formas de identificación también para el ingreso a instalaciones federales seguras como juzgados federales, bases militares o centrales nucleares.

Si la licencia o tarjeta fue emitida por un estado que cumple con la normativa REAL ID significa que la licencia o tarjeta debe incluir la marca de estrella que cumple con la REAL ID).

Las licencias de conducir mejoradas (EDL) emitidas por Washington, Michigan, Minnesota, Nueva York y Vermont se consideran alternativas aceptables a las tarjetas que cumplen con la REAL ID y también se aceptarán para fines oficiales de la REAL ID. La mayoría de las EDL no contienen la marca de estrella y esto es aceptable.

El DSH indica que los viajeros que no presenten una licencia que cumpla con REAL ID o una alternativa aceptable a partir del 7 de mayo de 2025 no podrán pasar por el punto de control de seguridad.

¿CÓMO PUEDO SABER SI TENGO UNA IDENTIFICACIÓN REAL ID?

Las tarjetas que cumplen con los requisitos de REAL ID tendrán una marcas de una estrella en la parte superior de la tarjeta. Si tu tarjeta no tiene una, no cumple con los requisitos de REAL ID y no se aceptará como prueba de identidad para abordar un avión comercial o entrar a una entidad federal.