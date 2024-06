Para jubilarte hay una serie de puntos que debes tomar en cuenta para que ese ingreso pueda ayudarte cuando dejes de trabajar, como los años de aporte y la edad de jubilación, pero también es importante tomar en cuenta dónde desearás pasar tus años de retiro para que pueda ser rentable. Y es que la Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos ha dejado claro que la pensión de jubilación no reemplaza todos los ingresos, por lo que si no has aportado mucho a lo largo de tu vida laboral a tu fondo de pensión, es mejor buscar un estado más amigable para el bolsillo de los jubilados.

El pago de los beneficios del Seguro Social, en promedio, reemplazan un 30% de los gastos de un jubilado. Por ello, algunos tienen ingresos adicionales de inversiones que realizaron como parte de un plan para su retiro, mientras que otros prefieren seguir trabajando. También hay un grupo que opta por mudarse a otro país para que su dinero le rinda, aunque puede que no sea necesario ir tan lejos ni apartarte de los tuyos, sino buscar un estado acorde a tus ingresos.

Pensando en ello, te detallamos la lista elaborada por GOBankingRates, que analizó cada estado en función de una variedad de factores, incluidos los índices de costo de vida en comestibles, atención médica, servicios públicos, transporte, entre otros. Estos rangos se basan en el Centro de información económica y de investigación sobre el costo de vida del estado de Missouri.

LA LISTA DE LOS 10 ESTADOS MÁS ACCESIBLES PARA LOS JUBILADOS EN ESTADOS UNIDOS

El listado de GOBankingRates coloca a Iowa en el primer lugar. En este estado el alquiler promedio en 2023 fue de US$1,162 y los gastos mensuales totales (atención médica, servicios públicos, transporte y cualquier gasto varios) fueron unos US$1,829, que suman US$2,991. El décimo lugar de la lista lo ocupa Pensilvania con promedio de alquiler en 2023: US$1,664 y gastos mensuales de US$1,903, que suman US$3,567.

Iowa Dakota del Sur Minnesota Nebraska Dakota del Norte Wisconsin Wyoming Ohio Kansas Pensilvania

La lista ofrece una mejor alternativa para los jubilados (Foto: Freepik)

¿CUÁNTO ES EL PAGO PARA LOS JUBILADOS EN 2024?

Si bien la pensión de jubilación genera tranquilidad, esta no reemplaza de manera íntegra los ingresos cuando una persona reduce sus horas o deja de trabajar por completo. A continuación, conoce los montos de 2024, de acuerdo al momento de la jubilación: