Si recibiste un pago mayor a lo que te corresponde en la pensión que te otorga cada mes la Administración del Seguro Social de Estados Unidos, debes saber que deberás desembolsar el dinero. Y si no te diste cuenta del pago o pensaste que era un regalo, la entidad te enviará una carta dándote un plazo para que le devuelvas el dinero extra que te dio. ¿Sabes cómo hacer el reembolso?

Desde fines de 2023, la administración del Seguro Social ha venido admitiendo un error en la distribución masiva de beneficios a los pensionistas. El monto adicional ascendía a US$23,000,000,000.

Muchos jubilados no se habían percatado de esa variación en su pago mensual, pero la institución les pide que le devuelvan el dinero. La SSA indica que si bien este tipo de avisos son inquietantes, las personas tienen derecho a apelar y, además, hay opciones para pagar o, en algunos casos, obtener la condonación de la deuda.

¿CUÁNTO TARDA LA SSA EN COBRAR LOS PAGOS EXCESIVOS?

La SSA esperara por lo menos 30 días (más 5 días de correo) a partir de la fecha del aviso de sobrepago antes de comenzar a cobrar el sobrepago, debitando del pago mensual o recibiendo un pago de parte del beneficirio.

Si presentas una solicitud de exención o reconsideración antes de que hayan pasado 30 días, no comenzará a cobrar el sobrepago hasta que se tome una decisión sobre su solicitud.

La Administración de la Seguridad Social de Estados Unidos se encarga de la jubilación y otros beneficios como la SSI (Foto: AFP)

¿CÓMO REEMBOLSAR EL SOBREPAGO QUE RECIBÍ DE LA SSA?

Si recibiste la carta de la SSA que te pide devolver el sobrepago, puedes hacer el pago en línea a través de la pay.gov (en inglés). Debes seguir estos pasos:

Ingresa al pago del reembolso

Llena tus datos personales (nombre completo y dirección)

Número de teléfono

Coloca la identificación de remesa. Sólo el ID de remesa garantizará la contabilización adecuada de su pago.

Coloca el monto del reembolso

Espere hasta cinco días hábiles para el procesamiento.

NOTA. No utilices el formulario para realizar otro pago a la Administración del Seguro Social que no sea reembolsar un pago en exceso. Tampoco lo utilices este formulario para realizar pagos a otras agencias federales. Si necesita realizar un pago a otra agencia, regresa a la página de inicio de Pay.gov.

Vía telefónica

Llama al +1 800-772-1213 y oprima 7 para español. El horario es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. en inglés, español, y otros idiomas.

Llame al +1 800-325-0778 si es sordo o tiene problemas de audición.

Indica al representante del Seguro Social que deseas reembolsar los beneficios de Seguro Social pagados en exceso.

¿QUÉ HACER SI RECIBES UN PAGO QUE NO TE CORRESPONDE?

Puedes enviar una solicitud de cambio en la tasa de recuperación de pagos excesivos, lo que hará que se reduzca los pagos mensuales de ese dinero a montos manejables. Esta se puede presentar por internet o por fax o correo a la oficina local más cercana del Seguro Social.

Mediante una solicitud de exención de recuperación de pago excesivo puede decirle a la SSA que no es culpa suya ese error y que no exija que ese dinero sea devuelto.

Puedes presentar una apelación si es que consideras que no hubo un error en el pago de tu pensión.

¿CÓMO SOLICITAR EL ESTADO DE CUENTA DEL SEGURO SOCIAL?

De acuerdo al portal de la SSA, para poder solicitar tu Estado de Cuenta del Seguro Social, ya sea en inglés o en español, necesitas llenar el formulario SSA-7004- SP Solicitud para un Estado de Cuenta del Seguro Social.

Tras llenar el formulario, deberás enviarlo por correo a la dirección que te aparece en la hoja solicitada. En la primera página deberás seleccionar “Please check this box if you want to get your Statement in Spanish instead of English” (Marque esta casilla si desea obtener su estado de cuenta en español en lugar de inglés).