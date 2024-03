Uno de los puntos que los afiliados al Seguro Social de Estados Unidos quieren saber cada mes es cuándo les toca sus pagos. El cronograma de depósitos de dinero suele ser algo que los beneficiarios y sus familiares buscan con la finalidad de hacer los cobros respectivos y así organizar de la forma correcta su dinero.

Lo que la población más quiere saber de esta entidad es la fecha en la que recibirá su pago, sin duda alguna, así que todos deben permanecer expectantes con lo que se va informando, ya que todos los meses no se hace el depósito en la misma fecha y no todos cobran el mismo día. En esta parte, puede parecer más complicado de lo que ya es, pero no te preocupes, pues no es nada del otro mundo.

Solo debes estar atento al cronograma anual de pagos, pero si te parece que es mucho tener que estar pendiente de un calendario de 12 meses, nosotros siempre hacemos notas respecto a la fecha en la que se hacen los pagos todos los meses y ahora es mi turno de darte a conocer las fechas en las que se efectuarán estos depósitos en abril. ¿Quieres saber cuándo cobrarás?

CRONOGRAMA DE PAGOS DE ABRIL

Como siempre lo mencionamos, todos los jubilados no reciben sus pagos el mismo día, sino que han sido divididos en cinco grupos, así que es importante que sepas a cuál perteneces, lo cual no es nada del otro mundo. Ahora, te presento cuándo cobra cada una de estas categorías:

Lunes 1 de abril: reciben su pago los beneficiarios que también reciben un monto adicional por Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Miércoles 3 de abril: cobran todos los que se hayan jubilado antes de mayo de 1997.

Miércoles 10 de abril: los que reciben su dinero en esta fecha son los jubilados después de mayo de 1997 que nacieron entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

Miércoles 17 de abril: se les paga a los jubilados después de mayo de 1997 que hayan nacido entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

Miércoles 24 de abril: se paga a los jubilados después de mayo de 1997 nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

Calendario de pagos del 2024 (Foto: SSA)

¿CUÁNTO DINERO RECIBE CADA JUBILADO?

No se puede establecer un monto exacto de lo que le corresponde a cada uno, ya que eso varía de la edad en la que se hayan retirado y de otros factores más extensos y que son manejados por el Seguro Social. Lo que sí se conoce es cuánto es lo máximo que le puede corresponder a cada pensionista, según el momento en el que se jubilaron.