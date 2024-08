Luego de una demanda colectiva relacionada con un incidente de seguridad de datos, Cash App Investing y Block, Inc. llegaron a un acuerdo de US$15 millones para compensar a sus usuarios. De esta forma, cientos de personas son elegibles para solicitar el pago de una indemnización de US$2,500. Pero, ¿sabes cómo hacer el reclamo? Pues, te recomendamos seguir adelante con la lectura de esta nota de Mag.

De acuerdo con el portal oficial del acuerdo, tanto Block, Inc. y Cash App Investing fueron acusadas de ser negligentes, hacer declaraciones falsas e incumplir con sus obligaciones tras un par de incidentes de seguridad de datos ocurridos entre 2022 y 2023, así como supuestos retiros y transferencias de fondos no autorizados y fraudulentos.

Lo cierto es que, en el 2022, Cash App reveló que un ex empleado había accedido a los datos de las cuentas sin permiso, mientras que, en el 2023, se confirmó que un usuario no autorizado pudo acceder a las cuentas utilizando números de teléfono reciclados. De esta manera, la empresa fue acusada de no implementar controles adecuados para prevenir estos sucesos.

¿QUÉ USUARIOS DE CASH APP PUEDEN SOLICITAR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE US$2,500?

Las personas que pueden recibir hasta $2,500 como indemnización son aquellas que sufrieron un incidente relacionado con la seguridad de datos, un incidente de cuenta no autorizado o una deficiencia en la resolución de errores en relación con su cuenta de Cash App o cuenta de Cash App Investing entre el 23 de agosto de 2018 y el 20 de agosto de 2024.

¿CÓMO SOLICITAR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE US$2,500 PARA USUARIOS DE CASH APP?

Si te encuentras entre las personas elegibles, es necesario que presentes un formulario de reclamación con tus datos actualizados.

Cabe resaltar que la solicitud puede realizarse hasta el 18 de noviembre de 2024 como fecha límite.

¿CUÁLES SON LAS OTRAS OPCIONES LEGALES EN EL ACUERDO?

Excluirse del acuerdo: Puedes optar por excluirte del Acuerdo y no recibir ningún pago. Esta opción te permite demandar, continuar demandando o ser parte de otra demanda contra los Demandados relacionada con las reclamaciones legales resueltas por este Acuerdo. Puedes elegir tu propio asesor legal a tu propio costo. FECHA LÍMITE: 1 de noviembre de 2024

Puedes optar por excluirte del Acuerdo y no recibir ningún pago. Esta opción te permite demandar, continuar demandando o ser parte de otra demanda contra los Demandados relacionada con las reclamaciones legales resueltas por este Acuerdo. Puedes elegir tu propio asesor legal a tu propio costo. Objetar el acuerdo y/o asistir a una audiencia: Si no optas por no participar en el Acuerdo, puedes presentar una objeción escribiendo al Tribunal para explicar por qué no te gusta el Acuerdo. También puedes pedirle al Tribunal permiso para hablar sobre su objeción en la Audiencia de Aprobación Final. Si presentas una objeción, también puedes presentar una reclamación para obtener una indemnización por daños y perjuicios. FECHA LÍMITE: 1 de noviembre de 2024

Si no optas por no participar en el Acuerdo, puedes presentar una objeción escribiendo al Tribunal para explicar por qué no te gusta el Acuerdo. También puedes pedirle al Tribunal permiso para hablar sobre su objeción en la Audiencia de Aprobación Final. Si presentas una objeción, también puedes presentar una reclamación para obtener una indemnización por daños y perjuicios. No hacer nada: A menos que optes por no participar en el Acuerdo, automáticamente formarás parte del mismo. Si no haces nada, no recibirás ningún pago de este Acuerdo y renunciarás al derecho de demandar, continuar demandando o ser parte de otra demanda contra los Demandados relacionada con las reclamaciones legales resueltas por este Acuerdo. Sin fecha límite.

Cientos de personas son elegibles para solicitar el pago de una indemnización de US$2,500 (Foto: Freepik)